آمال ماهر تستعد لحفل  "ليالي مراسي"  في الساحل الشمالي وأسعار التذاكر تبدأ من 3000 جنيه

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد الفنانة آمال ماهر لإحياء حفل غنائي كبير في الساحل الشمالي يوم 12 يوليو الجاري، ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي"، الذي يشهد إقبالًا جماهيريًا متزايدًا على مدار أيامه.



وقد طرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للحجز الإلكتروني، وحددت أسعارها بأربع فئات: 3000 جنيه، 6000 جنيه، 7000 جنيه، و8000 جنيه، ما يعكس تنوع الخيارات للجمهور حسب المقاعد والخدمات.

أغنية جديدة لآمال ماهر ضمن ألبوم مختلف

وفي سياق فني موازٍ، أنهت الفنانة آمال ماهر تسجيل أحدث أغنياتها بعنوان "مضمونة"، وهي واحدة من أعمال ألبومها القادم الذي يحمل اسم "حاجة غير".

وتعاونت آمال في هذه الأغنية مع الشاعر أحمد المالكي، والملحن مدين، والموزع الموسيقي يحيى يوسف، في عمل يتوقع له أن يضيف زخمًا لمسيرتها الفنية المتجددة.

تصريح حاسم عن "صوت مصر"

على هامش حفلها الناجح في أوبرا دبي، علقت آمال ماهر للمرة الأولى على الجدل الدائر حول لقب "صوت مصر"، وقالت بإيجاز واضح: «كل من هو يمثل مصر فهو صوت مصر»، في إشارة إلى احترامها لجميع الفنانين الذين يرفعون اسم مصر فنيًا.

نيكول سابا تدعم آمال ماهر من الكواليس

شهد حفل آمال ماهر في أوبرا دبي حضورًا لافتًا للفنانة نيكول سابا، التي تواجدت في كواليس الحفل قبل دقائق من صعود آمال إلى خشبة المسرح، في بادرة دعم واضحة، خصوصًا وأن الحفل شهد إقبالًا كبيرًا ونفدت تذاكره بالكامل قبل أيام من إقامته.

نجاح ألبوم "أنا كويسة"

وكانت آمال ماهر قد أطلقت ألبومها الأخير "أنا كويسة" في يونيو 2023، وحقق الألبوم نجاحًا لافتًا عبر منصات الاستماع، حيث تصدّر قوائم المشاهدة والاستماع بملايين التفاعلات، مما جعله من أبرز الأعمال الغنائية خلال العام.

حفلات متتالية تؤكد عودة آمال ماهر القوية



منذ إطلاق ألبومها الأخير، أحيت آمال ماهر عددًا من الحفلات الناجحة، كان أبرزها حفلها الضخم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي أقيم في 3 مايو 2024، وقد استمر الحفل لأكثر من أربع ساعات، في أجواء طربية مبهرة، وسط حضور جماهيري غفير.

تفاعل جماهيري واسع في جدة

شهد حفل جدة حضور عدد من الفنانين في الصفوف الأولى، من بينهم الفنانة عبير نعمة والفنانة مي كساب، اللتان تفاعلتَا بشكل ملحوظ مع فقرات الحفل، وخاصة أثناء أداء آمال لأغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم، حيث نالت الأغنية تصفيقًا حارًا من جميع الحضور.

إطلالة أنيقة ورسالة محبة للجمهور

اختارت آمال ماهر إطلالة أنيقة للحفل، بفستان أحمر طويل عكس أنوثتها ورُقي حضورها، ووجهت كلمة مؤثرة لجمهورها السعودي في بداية الحفل قالت فيها:

«شكرا عالحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة، بحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد على المجهود الكبير علشان الليلة تطلع من أميز الليالي اللي أنتم تستحقوها لأنكم جمهور تستحقوا الأفضل وأنتم وحشتوني جدًا».

