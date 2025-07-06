نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانا كرزون تستعد لحفل غنائي بمهرجان جرش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة الأردنية ديانا كرزون لإحياء واحدة من أبرز حفلات الصيف ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، حيث تلتقي بجمهورها يوم 26 يوليو الجاري على المسرح الجنوبي، في ليلة ينتظرها عشاق الطرب والتراث.

حفل جرش عودة إلى الجذور وأجواء الفرح

أعلنت إدارة مهرجان جرش عن طرح تذاكر الحفل إلكترونيًا، في إطار استعدادها لاستقبال الآلاف من محبي النجمة ديانا كرزون، التي اعتادت أن تملأ مسارح الأردن والعالم العربي طربًا وحضورًا لافتًا.

ومن المنتظر أن تقدم كرزون باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، ضمن أجواء احتفالية تراثية تمثل هوية المهرجان العريق.

زفات أعراس بروح عربية أصيلة

وقبل الحفل المنتظر، فاجأت ديانا جمهورها بإطلاق عملين غنائيين جديدين مخصصين للأعراس، مستلهمَين من التراث العربي، أحدهما أردني والآخر خليجي، وذلك كإهداء خاص لكل العرسان في العالم العربي.

وصرّحت كرزون أن رغبتها في تجديد وتقديم التراث بأسلوب عصري كانت الدافع الرئيسي لإصدار هذين العملين، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الهوية الموسيقية وتطويرها لتناسب ذوق الجيل الجديد.

"زفة شبيك لبيك" و"هب السعد" من الفلكلور إلى العصر الحديث

العمل الأول، بعنوان "زفة شبيك لبيك"، كُتب بكلمات الشاعر رائد الشطناوي، وتم تطوير لحنها المأخوذ من الفلكلور الأردني، بينما قام محمد القيسي بإعادة توزيعها موسيقيًا، وقد حققت الأغنية انتشارًا واسعًا على موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من إصدارها عبر القناة الرسمية للفنانة.

أما العمل الثاني، فهو "زفة هب السعد"، المستوحى من التراث الخليجي، حيث أعاد توزيعها عبد الله العماني، مقدّمًا إيّاها بروح معاصرة مع الحفاظ على أصالة اللحن والكلمة.

كرزون: فخورة بالتراث العربي ومتشوقة لتقديم المزيد

أكدت ديانا كرزون أن هذه الأعمال تمثل جزءًا من اعتزازها الكبير بالتراث العربي الزاخر، مشددة على أن هناك الكثير من الكنوز الموسيقية التي تستحق أن تُقدَّم بشكل جديد يلامس القلوب ويواكب تطور الأذواق الفنية.

وأضافت أن التفاعل الجماهيري الكبير الذي لمسته من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي زادها حماسًا للاستمرار في هذا التوجه، خاصة أن العملين أصبحا من أكثر الأغاني تداولًا في مناسبات الأفراح مؤخرًا.

رصيد فني حافل بأغاني الزفاف

لطالما عُرفت ديانا كرزون بتميزها في غناء الزفات والأغاني المخصصة للأفراح، مثل: "زفة فرحتنا الليلة" و"ولعانة"، وغيرها من الأعمال التي شكّلت جزءًا من ذاكرة الفرح العربي، ما يجعلها خيارًا أولًا في حفلات الزواج والمناسبات السعيدة.

ليلة استثنائية في جرش

ينتظر جمهور ديانا كرزون ليلة استثنائية في مهرجان جرش، حيث ستجمع بين الطرب الأصيل والأغاني التراثية وأجواء الفرح، في حفل يبدو وكأنه تتويج لمسيرة فنية متألقة، وتأكيد على أن الفنانة لا تزال قادرة على التجديد والإبداع بروح تحمل عبق الماضي ونبض الحاضر.