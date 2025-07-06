نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار لا تعرفها عن غادة عبد الرازق.. عدد زيجاتها الحقيقي وصدمات حياتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وسط عالم مليء بالتقلبات الفنية والاجتماعية، استطاعت الفنانة غادة عبد الرازق أن تثبّت حضورها بقوة كواحدة من أبرز نجمات الفن في الوطن العربي.

بين مسيرة مهنية حافلة بالإبداع، وحياة شخصية مثيرة للجدل، وجاذبية لا تخفت بمرور السنوات، رسمت غادة ملامح امرأة قوية واجهت الكثير من التحديات وصنعت لنفسها مكانة خاصة يصعب منافستها.

في هذا التقرير، نسلّط الضوء على محطات مهمة في حياتها من النشأة وحتى أبرز أعمالها، وعلاقاتها الخاصة، مع التأكيد أنها لا تزال على قيد الحياة وتواصل عطائها الفني بكل شغف.

تاريخ الميلاد والعمر الحقيقي

وُلدت الفنانة غادة عبد الرازق في 6 يوليو 1970، وتبلغ من العمر حاليًا 55 عامًا، تحتفل سنويًا بعيد ميلادها بأسلوب أنيق وجريء يعكس شخصيتها الفنية الواثقة، وكان آخر ظهور لها بهذه المناسبة قد حاز إعجاب المتابعين بإطلالة جمعت بين الجمال العصري والجرأة الكلاسيكية.

النشأة والتكوين

ولدت غادة في مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، لكنها نشأت وتربت في القاهرة، حيث أمضت معظم سنوات حياتها، عانت في سن مبكرة من فقدان والدها، وهو الحدث الذي غيّر مجرى حياتها، حيث تولّى شقيقها الأكبر "خليل" مسؤولية رعايتها قبل أن يتوفى هو الآخر في حادث أليم وهي لا تزال صغيرة.

على الرغم من هذه المحن، تابعت غادة تعليمها، ودرست علوم الحاسب الآلي، وحصلت على بكالوريوس في هذا التخصص، قبل أن تنتقل إلى عالم الفن الذي كانت تحلم به منذ طفولتها.

بداية المشوار الفني والتحوّل إلى نجمة

بدأت غادة عبد الرازق حياتها المهنية من خلال العمل كـ "موديل" في الإعلانات التجارية، وهو ما فتح لها باب دخول الوسط الفني. خطت أولى خطواتها في التمثيل من خلال أدوار ثانوية في أفلام ومسلسلات، إلا أن انطلاقتها الحقيقية جاءت في عام 2001، من خلال مشاركتها في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، حيث جسّدت شخصية "نعمة الله"، وحققت من خلاله شهرة واسعة.

من هنا انطلقت مسيرتها الفنية لتصبح واحدة من نجمات الصف الأول في مصر، وتوالت أعمالها الناجحة على مدار أكثر من عقدين.

أبرز الأعمال الفنية

في الدراما التلفزيونية: زهرة وأزواجها الخمسة

، مع سبق الإصرار، السيدة الأولى، الخانكة، ضد مجهول، حكاية حياة، الباطنية، سلطانة المعز، تلت التلاتة، وآخرها مسلسل "صيد العقارب" (2023)، والذي نال إشادة نقدية وجماهيرية، وعُد من أبرز أدوارها الأخيرة.

في السينما: عن العشق والهوى، الريس عمر حرب، حين ميسرة، البلطجي، ركلام.

كما شاركت في تقديم برامج تلفزيونية وتحكيم مواهب، من أبرزها مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج "عرب كاستينغ" عام 2015، مما أضاف بعدًا جماهيريًا آخر لمسيرتها الفنية

الحياة الشخصية والزيجات

الحياة العاطفية لغادة عبد الرازق لطالما كانت محل جدل ومتابعة من قبل الجمهور ووسائل الإعلام، وذلك لتعدد زيجاتها التي تحدثت عنها بصراحة في أكثر من مناسبة.

• الزواج الأول من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز وهي في عمر 17 عامًا، واستمر الزواج نحو 7 سنوات، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا.

• الزواج الثاني من رجل أعمال من بورسعيد، انتهى سريعًا بسبب فارق العمر.

• الزواج الثالث من الممثل حلمي سرحان عام 2001، واستمر عامًا واحدًا فقط.

• الزواج الرابع من المنتج وليد التابعي، واستمر حتى عام 2009.

• الزواج الخامس من الإعلامي والصحفي محمد فودة، وانفصلا نهائيًا عام 2015.

• الزواج السادس (الحالي) من مدير التصوير هيثم زنيتا، حيث تزوجا في مايو 2020 أثناء تصوير مسلسل "سلطانة المعز"، ولا يزال هذا الزواج مستمرًا حتى الآن.

رغم أنها لم تعلن عن جميع زيجاتها بشكل رسمي، إلا أن بعض المصادر أشارت إلى أن عدد زيجاتها ربما وصل إلى 10 أو أكثر.

العائلة

غادة لديها ابنة واحدة تُدعى روتانا القزاز، والتي تزوجت بدورها وأنجبت حفيدتين لغادة، اللتان تظهر معهما أحيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي، في لحظات عائلية دافئة بعيدة عن الأضواء.

الشائعات والحقائق حول وفاتها

خلال السنوات الماضية، تكررت الشائعات بشأن وفاة غادة عبد الرازق، إلا أن جميعها كانت عارية عن الصحة. وتؤكد الفنانة في لقاءاتها أنها لا تعاني من أي مشاكل صحية خطيرة، بل لا تزال تمارس نشاطها الفني والاجتماعي بحيوية.

مؤخرًا، تحدثت غادة عن شعورها أحيانًا بعدم التوازن النفسي بسبب الضغوط الفنية والعائلية، لكنها أكدت أنها تسعى لتحقيق توازن بين العمل والحياة الشخصية، وتحاول التركيز على المستقبل بعد أن قدّمت تضحيات كبيرة على حساب نفسها.