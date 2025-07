نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجندة الأسبوع| ختام مهرجان فرق الأقاليم وقوافل لاكتشاف المواهب وأنشطة متنوعة في "تراثك ميراثك" في المقال التالي

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة ثرية بالفعاليات الثقافية والفنية هذا الأسبوع، تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى السبت المقبل 12 يوليو، ضمن برامج وزارة الثقافة.



وتشمل عروضا فنية ومسرحية، وورشا إبداعية، وقوافل لاكتشاف المواهب ومعارض كتب، وندوات لإحياء التراث في مختلف المحافظات.

ختام الدورة الـ47 لمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

يحتضن مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساء اليوم الأحد، حفل ختام الدورة السابعة والأربعين من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية.



يقدم الحفل الفنان سامح بسيوني، ويشهد فقرة غنائية لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب بقيادة المايسترو وائل عوض، يليها تكريم أعضاء لجنة التحكيم، وفريق النشرة، والمركز القومي للمسرح، والقائمين على تنظيم المهرجان.

وتختتم الفعاليات بإعلان توصيات لجنة التحكيم، والجوائز الرسمية للمهرجان، إضافة إلى الجوائز الخاصة بفرق التجارب النوعية.

قوافل ثقافية لاكتشاف المواهب بمطروح

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، تطلق الهيئة اليوم الأحد، قافلة ثقافية بمركز شباب قرية بنجر 27، بمحافظة مطروح، عبر المسرح المتنقل.



تتضمن القافلة ورشا فنية وحرفية بإشراف متخصصين، وأنشطة ترفيهية وثقافية للأطفال، وفقرة لاكتشاف المواهب، بجانب عروض فنية ولقاءات تثقيفية وتوعوية، وتستمر ثلاثة أيام ضمن جهود نشر الثقافة والفنون بالمناطق النائية والأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

فعاليات مكثفة بمبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"

يشهد هذا الأسبوع فعاليات متنوعة ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" بالتزامن مع ذكرى الثورة، ويشمل محور يوليو الذي يحمل عنوان "تراثك ميراث"، عروضا فنية ومسرحية، معارض فنون تشكيلية، ورش حرفية، لقاءات تثقيفية، وجلسات توثيق للتراث الشعبي، وذلك بهدف إعادة اكتشاف الهوية الثقافية في مختلف ربوع مصر.

أفلام مجانية وورش مجانية بقصر السينما

في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية، يقدم قصر السينما بجاردن سيتي خلال الأسبوع، عددا من الفعاليات تجمع بين الورش المتخصصة، والعروض السينمائية المتميزة، ويصاحب بعضها ندوات نقدية بمشاركة نخبة من النقاد والمختصين.



ويشهد اليوم الأحد ورشة تدريبية حول "أساسيات كتابة السيناريو"، يقدمها الناقد د. نادر رفاعي، وتنطلق عروض الأفلام في الثامنة مساء غد الاثنين، مع الفيلم التسجيلي "March Of The Penguins"..



ويعرض بعد غد الثلاثاء 8 يوليو فيلم الدراما التاريخية

"The Great Debaters"

ضمن نادي السينما العالمية.

أما يوم الأربعاء 9 يوليو فيعرض الفيلم الرومانسي

"The legend of 1900"

ضمن نشاط نادي السينما الأوروبية.

عروض فنية وورش تفاعلية بمعرض الفيوم للكتاب

تستمر هذا الأسبوع فعاليات البرنامج الفني الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة، ضمن فعاليات الدورة الأولى من معرض الفيوم للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمقر نادي المحافظة.



ويشهد اليوم الأحد، عرضا فنيا لفرقة عرب الفيوم البدوية، وتتواصل الفعاليات بعد غد الثلاثاء 8 يوليو مع عرض فني لفرقة الفيوم للموسيقى العربية.



كما يشمل البرنامج باقة من الورش الإبداعية المخصصة للأطفال، تتنوع ما بين ورش الأشغال الفنية واليدوية، وتستمر حتى نهاية المعرض يوم 9 يوليو الحالي.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام، بأكثر من 200 عنوان من أحدث إصداراتها، إلى جانب أعلام الأدب والفكر، وكتب ومجلات الأطفال، بأسعار مخفضة للجمهور.

وتحفل أجندة الهيئة هذا الأسبوع أيضا بمجموعة من اللقاءات التثقيفية والندوات الأدبية، إلى جانب الورش والعروض الفنية ضمن برامج الإجازة الصيفية، وعروض مسرح الطفل المجانية وغيرها من الفعاليات.