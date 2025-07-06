نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. ماجدة الرومي تحيي حفلًا غنائيًا في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنانة ماجدة الرومي لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية، في لبنان ضمن الاحتفال بأعياد بيروت، يوم الثلاثاء 8 يوليو الجاري، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أغاني ماجدة الرومي





وكان آخر أعمال ماجدة الرومي هو فيديو كليب أغنيتها الجديدة قول يا قلبي، من كلماتها وألحان يحيى الحسن وتوزيع داني الحلو، كليب مع المخرج وسام سميرة، ويروى الفيديو قصة وقوع سيدة في الحب، وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 260 ألف مشاهدة في يومين على طرحها.



كلمات أغنية “قول يا قلبي”





قول يا قلبي قول

طاير يا قلبي فيي وين؟

قول يا قلبي قول

صاير بأي دنيي وين؟

قول يا قلبي قول

قول يا قلبي قول

صاير بأي دنيي وين؟

أنا إنهزمت، أنا إستسلمت