نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر أحمد فهمي تريند "جوجل".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أحمد فهمي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حلوله ضيفًا في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمه الأخير "أحمد وأحمد".

ابطال فيلم أحمد واحمد



وفيلم احمد واحمد من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.



قصة فيلم أحمد واحمد



وينتمي فيلم أحمد واحمد إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.