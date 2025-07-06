نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر عبد الحميد يحكى عن شخصيات مسلسل فات الميعاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث السيناريست ناصر عبد الحميد، عن شخصيات مسلسل فات الميعاد، الذى يجمع بين النجوم أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى، ويعرض حاليا على قناة دى إم سى ومنصة واتش ات، والذى يحظى بمشاهدة واسعة من الجمهور المصرى والعربى هذه الأيام.



تفاصيل شخصية أسماء أبو اليزيد

وقال ناصر عبد الحميد في تصريحات صحفية عن شخصية بسمة التى تقوم بدورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بأنها شخصية تمثل نموذجا لقطاع كبير من السيدات المصريات، فهى امرأة عاملة وفى نفس الوقت تقوم على رعاية بيت وأسرة، ولكنها تعيش فى ظل ضغوط اجتماعية صعبة نتيجة الموروثات التى تفرض على المرأة أفكار ومعايير معينة عليها تقبلها والتعايش معها، ولكن رأينا بسمة تتمرد على تلك القيود برغم أنها فى البداية ربما خضعت لإبتزاز عاطفى وضغوط جعلتها تتغاضى عن العنف الذى مورس ضدها فى البداية.

تفاصيل شخصية أحمد مجدي



أما شخصية مسعد التى يلعب دورها الفنان أحمد مجدى، فيقول عبد الحميد أنها شخصية مركبة للغاية وصعبة، ولكنها موجودة بكثرة، فهو رجل جاد ومجتهد فى عمله فى حدود امكانياته ويراعى شؤون عائلته ويقوم عليها، ويحب زوجته ولكنه يرى لنفسه استحقاقات عليها لمجرد أنه زوجها، كأن يبرر لنفسه ممارسة العنف ضدها، وهو بالفعل يندم على فعلته فى كل مرة، ولكن لا يرى أبدا أن ذلك مبررا للطلاق.



ويقول ناصر عبد الحميد أن كل شخصيات المسلسل حية وحقيقية، تحمل التناقضات الموجودة فى المجتمع بلا تجميل، وربما هذا ما جعل الجمهور يرتبط بشخصيات المسلسل ويتابعها بإهتمام.



أحداث مسلسل فات الميعاد



ينتمي مسلسل فات الميعاد، إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الواقعية، ويتكوّن من 30 حلقة، يتناول قصة علاقة زوجية تصل إلى الطلاق في إطار درامي غير تقليدي، حيث تتصاعد الأحداث بشكل مشوّق، كاشفة التأثير العاطفي والنفسي للانفصال على الزوجين ومن حولهما.

صناع مسلسل فات الميعاد



يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، سلوى محمد على، محمد علي رزق، أحمد صفوت، ولاء الشريف، هاجر عفيفي، فدوى عابد، محمد السويسى، محمد أبو داوود وحنان سليمان إلى جانب مجموعة متميزة من الفنانين. العمل من تأليف ناصر عبد الحميد، عاطف ناشد وإسلام أدهم، وإشراف على الكتابة محمد فريد، ومن إخراج سعد هنداوي.