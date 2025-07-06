دومينيك حوراني تشعل أجواء فيينا بحفلها المنتظر يوم السبت 12 يوليو وتفاجئ جمهورها بزيارة خاصة لصديقتها



القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة فنية جديدة تعزز من حضورها الدولي، تستعد النجمة اللبنانية دومينيك حوراني لإحياء حفل غنائي كبير في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 12 يوليو. الحفل الذي يُعتبر من أبرز الفعاليات الفنية الصيفية في أوروبا، سيجمع محبي دومينيك من الجاليات العربية والأوروبية، في ليلة موسيقية مليئة بالطاقة والإثارة.

وفيما تتزايد أجواء الحماس بين جمهورها، نشرت دومنيك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق وصولها إلى فيينا، معبرةً عن سعادتها الكبيرة بالعودة إلى هذه المدينة التي تحمل لها ذكريات فنية وشخصية مميزة. كما كشفت دومنيك عن مفاجأة محببة لعشاقها، إذ قامت بزيارة صديقتها المقربة التي لم تلتقِ بها منذ فترة طويلة، ما أضفى على رحلتها طابعًا إنسانيًا دافئًا بعيدًا عن أضواء الشهرة.

دومنيك أكدت في تصريحاتها الأخيرة أنها تستعد لتقديم باقة مميزة من أغانيها التي تجمع بين الطرب الشرقي والإيقاعات العصرية، مشيرةً إلى أن الحفل سيكون فرصة لتبادل الحب والطاقة الإيجابية مع جمهورها، خاصة بعد فترة الانقطاع التي فرضتها الظروف العالمية على اللقاءات الفنية.

من المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وسط استعدادات مكثفة من فريق دومنيك لتنظيم الفعالية على أعلى مستوى، مع تجهيزات تقنية وصوتية متطورة تليق بمكانة النجمة واسمها الكبير في الساحة الفنية.

هذا وتحرص دومنيك حوراني على التواصل المستمر مع جمهورها عبر منصات التواصل، حيث تشاركهم تفاصيل تحضيراتها ومشاعرها قبل الحفل، مما يعزز من حماس المتابعين وترقبهم لأدائها في فيينا.

باختصار، حفل فيينا لدومنيك حوراني يوم 12 يوليو يعد محطة مهمة في مسيرتها الفنية، تجسد من خلالها تواصلها مع جمهورها في الخارج، وتأكيد حضورها المميز كواحدة من أبرز نجمات الغناء اللبناني والعربي في الساحة الدولية.