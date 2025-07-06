بريانكا شوبرا تكشف كواليس لحظة بيانو ساحرة لجون سينا وسط جنون الأكشن!

القاهرة - محمد ابراهيم - في زمن الأكشن والانفجارات، قررت بريانكا شوبرا تحكي عن لحظة ما فيها لا مطاردة، ولا إطلاق نار… بل بيانو وبدلة وربطة عنق!

في مقابلة حصرية مع مجلة PEOPLE، فتحت النجمة العالمية بريانكا شوبرا جوناس صندوق الأسرار من كواليس فيلمها الجديد Heads of State، العمل اللي بيجمعها لأول مرة بالنجمين جون سينا وإدريس إلبا، ووصفت التجربة بأنها مدرسة تمثيلية من العيار الثقيل.“تعلمت كتير بس من الفرجة عليهم وهما بيشتغلوا... الاتنين محترفين لأقصى درجة”.

لكن اللي خطف منها التركيز مش مشهد أكشن ولا انفجار… بل لحظة موسيقية ما كانتش على جدول التصوير.

“كنت ماشية قدام التريلر، وفجأة أسمع عزف بيانو رايق جدًا، وألاقي جون قاعد جوا، ببدلته وكرافتته، وعمال يعزف كأنه في حفلة كلاسيك!”

بريانكا وصفت اللحظة بـ "الخيالية"، وقالت إن سينا مش بس نجم أكشن وضحك، لكنه كمان فنان حقيقي، بيهتم بكل تفصيلة، وبيعرف يخلق لحظات ساحرة في عز الفوضى.

أما الفيلم، Heads of State، فهو من إخراج إيليا نيشولر، وبيقدم خلطة سياسية فانتازية فيها أكشن، ضحك، وجنون! جون سينا بيلعب دور نجم أفلام سابق بيبقى رئيس أمريكا، وإدريس إلبا بيجسد رئيس وزراء بريطانيا، والتنين بيتورطوا في انقلاب خطير، يجبرهم يشتغلوا مع بعض علشان ينجوا… والباقي؟ متعة مجنونة على الشاشة.

بريانكا، في دورها كعميلة استخبارات بريطانية (MI6)، بتضيف طبقة جديدة من الغموض والإثارة، وبتشاركهم مغامرة ما بتنفعش تتفوت.

الفيلم متاح الآن على Prime Video، والنجوم المشاركين كمان بيضموا جاك كويد، كارلا جوجينو، وستيفن روت. أما شوبرا، فهي بالفعل بتحضّر لمشاريع ضخمة قادمة، منها The Bluff وJudgment Day.