نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فادي أبي سمرا يروّج لمسرحية "صفحة V" برسالة وجدانية على فيسبوك: "كل سحاب جسمي بيتنفس حياتك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعل الفنان اللبناني فادي أبي سمرا منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشره البوستر الرسمي لمسرحيته الجديدة "صفحة V"، التي تعكس مشروعًا مسرحيًا من نوع خاص، يقدّمه بالشراكة مع المبدع عصام بو خالد، ويجمع بين الأداء الجسدي المكثف والبعد الوجداني العميق.

العمل المسرحي المنتظر، والذي يُعرض على خشبة بيت الفن حمّانا، يحمل عنوانًا إنسانيًا مؤثرًا:

"أنا كلني جيم... كل سحاب جسمي بيتنفس حياتك"،

وهي عبارة لا تشبه سوى فادي أبي سمرا في جرأته الفكرية، وجرعة الصدق التي لا تنفصل عن مسيرته المسرحية الطويلة.

المسرحية من إعداد وتمثيل فادي أبي سمرا وعصام بو خالد، بالشراكة مع الفنان سَرمد لويس، وتأتي ضمن تجربة فنية تتجاوز حدود الخيال المسرحي التقليدي، لتغوص في مناطق داخلية من التوترات النفسية والتقاطعات الإنسانية، حيث يتحوّل الجسد إلى لغة كاملة تنطق بالوجع والرغبة والانكسار.

وبالاعتماد على الصورة البصرية المكثفة في البوستر، ظهر الثنائي وهما يقدّمان مشهدًا جسديًا شديد الدلالة، يكشف عن حجم الجهد الفني والفكري المبذول في العرض، الذي يستمر لخمسين دقيقة من التوتر الإبداعي غير المنقطع.

"صفحة V" ليست مجرّد عرض مسرحي، بل هي صرخة على شكل همسة، ونصّ على هيئة نبض، يعيد من خلاله فادي أبي سمرا كتابة العلاقة بين الجسد والهواء، بين الممثل والمتلقي، في مساحة تتخطى الفرجة التقليدية، لتلامس دواخلنا الأكثر خفاءً.