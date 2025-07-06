بوستر "صيف عسيلي 2025" يتصدّر المشهد الموسيقي.. وتفاصيل الألبوم تكشف عن موسم استثنائي

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة لافتة ومُلفتة، تصدّر الفنان محمود العسيلي منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد الكشف رسميًا عن بوستر ألبومه الصيفي المنتظر "صيف عسيلي 2025"، والذي جاء بالتعاون مع شركتي Craft Media وVodafone Music، ليحمل بصمة إنتاجية مدروسة وتفاصيل موسيقية عالية المستوى.

البوستر الرسمي للألبوم حمل ملامحًا صيفية صافية، ظهر فيه العسيلي بإطلالة غير تقليدية تعكس أجواء الموسم، وسط تصميم بصري متكامل يدمج بين روح البحر والحرية والبهجة، وهو ما فتح شهية الجمهور لمعرفة ما يحمله الألبوم من مفاجآت على مستوى الصوت والكلمة والتوزيع.

9 أغنيات جديدة بتوقيع كبار صنّاع الموسيقى

الألبوم يضم تسع أغنيات جديدة، تحمل كل منها تجربة موسيقية مختلفة، وتعاونات غير مكررة مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو التجديد والتنوع. وتضم القائمة:

إيش؟

كلمات: فليبو

ألحان: محمود العسيلي

توزيع: كلوبيكس

ترانساتي

كلمات: فليبوألحان: أحمد طارق يحيى،توزيع: أحمد طارق يحيى – إسماعيل نصرت

يا اللي بحبك

كلمات: منة القيعي

ألحان: عزيز الشافعي

توزيع: توما

ضمّة ضلمة

كلمات: تامر حسين،ألحان: عزيز الشافعي

توزيع: أسامة الهندي

حبيبي وإنت حبيبي

كلمات: منة القيعي،ألحان: عزيز الشافعي،توزيع: أسامة الهندي

باقولك إيه

كلمات: فليبو

ألحان وتوزيع: أحمد طارق يحيى

اظهر يلا يلا

كلمات: تامر حسين

ألحان: عزيز الشافعي توزيع: أسامة الهندي

سلام سلام × علي فتح الله

كلمات: تامر حسين

ألحان: محمود العسيلي،توزيع: علي فتح الله

حبيبي وابن حبيبي – ريمكس × علي فتح الله

كلمات: فليبو

ألحان: محمود العسيلي

توليفة موسيقية تراهن على المفاجأة

الألبوم يعكس فلسفة موسيقية واضحة تسير على خطى الإبداع والتجريب، حيث تتنوع الألحان بين البوب والهاوس والريتم السريع، في توليفة تراهن على مخاطبة الذوق العام والخاص في آنٍ واحد. كما يُعيد العسيلي تقديم نفسه كمغنٍ وملحن وصانع هوية فنية مستقلة، بدعم من أسماء بارزة في الساحة الغنائية مثل عزيز الشافعي، تامر حسين، منة القيعي، فليبو، والموزعين أسامة الهندي، توما، وكلوبيكس.

Craft Media وVodafone Music... رهان على المحتوى العصري

التعاون الواضح بين Craft Media وVodafone Music في إخراج الألبوم بصريًا وتسويقيًا يعكس استراتيجية تستهدف الشباب عبر محتوى عصري، موجه وسريع الانتشار، وهو ما يفسر الحضور القوي للبوستر على مختلف المنصات، بالتزامن مع حملات دعم رقمية على يوتيوب ومنصات الاستماع.

بداية موسم غنائي ناري

الألبوم الجديد يُمثّل بداية موسم غنائي صيفي واعد للعسيلي، ويُنتظر طرح الأغاني تباعًا عبر المنصات الرقمية خلال شهري يوليو وأغسطس، مع توقعات بجولة حفلات في الساحل الشمالي وبعض العواصم العربية. ويراهن متابعو المشهد الفني على أن "صيف عسيلي 2025" سيكون إحدى أبرز محطات الموسيقى التجارية المتقنة لهذا العام.