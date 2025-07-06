نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية صيفية.. إيهاب توفيق يطرح "من الساحل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان إيهاب توفيق عبر قناته علي اليوتيوب وحساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أغنية صيفية جديدة تحمل اسم "من الساحل".

تفاصيل اغنيه "من الساحل"

واغنية "من الساحل" من كلمات أحمد شريف، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس.

إيهاب توفيق في رمضان 2025

سبق، وظهر إيهاب توفيق في مسلسل عايشة الدور، والذي ناقش أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد، بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

اخر اعمال إيهاب توفيق

وكان اخر اعمال النجم إيهاب توفيق هي اغنيه "سيبك من قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير، وايضا أغنية "أيوة يا غشاش"، يعود بها إيهاب توفيق، للطابع الدرامي بعد فترة طويلة، وهى من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم،وتوزيع موسيقى نور، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

كما طرح اغنية “ليكي عندي” والتي طرحت مؤخرًا على جميع مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، أغنية ولا حاجة والتي طرحها في شهر يوليو الماضي، وهي من كلمات محمد هلال، ألحان عصام كاريكا، توزيع باسم منير.