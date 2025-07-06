نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «هلا بالخميس».. محمد سعد يبدأ تصوير أحدث أعماله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان محمد سعد تصوير أحدث أعماله السينمائية، والذي يحمل اسم فيلم «هلا بالخميس».

ويسجل فيلم «هلا بالخميس»، التعاون الثاني على التوالي بين محمد سعد والمنتج محمد رشيدي بعد نجاحهما سويا في فيلم الدشاش.

ويُنتظر الإعلان الرسمي عن تفاصيل فيلم "هلا بالخميس" خلال الأسابيع المقبلة، وسط مشاركة عدد من الوجوه الجديدة والنجوم الشباب.

عودة محمد سعد للسينما

وعاد محمد سعد الفترة الماضية للسينما بفيلم الدشاش، وذلك بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، إذ كان آخر أعماله الجزء الثاني من فيلم الكنز.

تفاصيل فيلم الدشاش

ويضم فيلم «الدشاش» بطولة محمد سعد، وشاركه البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: زينة، باسم سمرة ونسرين طافش، ورشوان توفيق، مصطفى أبو سريع، ومحمد جمعة، وهو من تأليف جوزيف عطيه وإخراج سامح عبد العزيز.

أحداث فيلم الدشاش

ودارت أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.