إلهام شاهين تهنئ الزعيم بحفل قران حفيده:"مبروك لنجمنا الكبير"

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة إلهام شاهين صور لها من حفل قران حفيد الزعيم عادل إمام، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “شاهين” على الصور قائلة: "ألف مبروك للمخرج رامى إمام زفاف إبنه عادل إمام وعروسته الحلوه فريده.. ربنا يسعدهم ونفرح بولادهم..مبرووووووووووووك لنجمنا الكبير الزعيم عادل إمام".

ويعتبر هذا أول ظهور له بعد فترة غياب عن جمهوره ومحبيه، أطل الزعيم عادل إمام خلال مشاركته في حفل زفاف حفيده عادل إمام جونيور، في واحدة من اللحظات العائلية المميزة التي لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أخر أعمال إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان في رمضان الماضي بمسلسل "سيد الناس" والذي جسدت فيه شخصية اعتماد الهواري، وشاركها البطولة كلا من عمرو سعد خالد الصاوي وأحمد رزق وأحمد فهيم وريم مصطفى ومنة فضالي وأحمد زاهر وبشرى، ومن إخراج محمد سامي.

قصة مسلسل سيد الناس

مسلسل «سيد الناس» دارت أحداثه حول شخصية «الجارحي أبوالعباس» الذي يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة يُلقب بـ«سيد الناس». يدخل السجن بدلًا من والده، ويخرج ليجد أن كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث. وفي الوقت نفسه، يحاول الكشف السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة. كما يحمل على عاتقه إرثًا ثقيلًا يسعى للحفاظ عليه.



الأبطال المشاركين في مسلسل سيد الناس

مسلسل «سيد الناس» بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي على، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي، وإخراج محمد سامي.

