خيري رمضان: الوزير محمد عبد اللطيف أنهى "بعبع الثانوية العامة" ويقود تجربة ناجحة

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد الإعلامي خيري رمضان بتجربة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، واصفًا إياها بالناجحة والجادة في ملف إصلاح منظومة التعليم، وعلى رأسها الثانوية العامة، التي كانت تُعرف لسنوات طويلة بـ "بعبع الأسر المصرية".

وقال "رمضان"، خلال برنامجه "مع خيري" المذاع على قناة المحور، إن الوزير محمد عبد اللطيف نجح هذا العام في إنهاء امتحانات الثانوية العامة بهدوء غير مسبوق، مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يُحسب له رغم الضغوط والهجوم الذي يتعرض له.

وأضاف أن الوزير يعمل بجهد وإخلاص، ويسير بخطى واثقة نحو تطوير شامل، خاصة أن نظام "البكالوريا المصرية" الجديد، والذي قدمه الوزير، من المقرر أن تتم مناقشته غدا داخل أروقة البرلمان، مؤكدًا أنه قد يكون هو النظام الأنسب لمستقبل الثانوية العامة في مصر.

وأكد خيري رمضان أن ما يحدث الآن هو بداية حقيقية لإصلاح تعليمي طال انتظاره، مشيرا إلى أن الوزير يركز على العمل بصمت، ويضع مصلحة الطالب المصري نصب عينيه.

وأشار الإعلامي خيري رمضان أن وزير التعليم محمد عبد اللطيف يمتلك رؤية واضحة ومتكاملة يسعى من خلالها إلى تطوير منظومة التعليم، موضحا أن الوزير لا ينفذ خطوات عشوائية، بل يتحرك وفق خطة مدروسة هدفها بناء جيل جديد بفكر مختلف، وتجربة الثانوية العامة الحالية تؤكد أن هناك إرادة حقيقية للتغيير.

وخلال الحلقة، استعرض الإعلامي خيري رمضان ملامح نظام البكالوريا الجديد، مشيدًا بالفكرة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب، خاصة فيما يتعلق بضغوط الامتحانات وتعدد المواد الدراسية في مرحلة الثانوية العامة.

وأوضح أن هذا النظام يمنح الطالب فرصة أعمق للفهم دون إرهاق ذهني أو نفسي، مع الحفاظ الكامل على مبدأ مجانية التعليم.