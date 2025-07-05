نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زواج أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت في الحلقة 16 من "فات الميعاد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل "فات الميعاد" تطورات مثيرة، أبرزها زواج "بسمة" التي تجسدها الفنانة أسماء أبو اليزيد من "معتصم" الذي يلعب دوره أحمد صفوت، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على قصة حبهما، حيث فاجأها معتصم بطلب الزواج، لتوافق بسمة دون تردد.

وفي يوم الزفاف، كانت ابنتها "ريم" برفقة جدتها (حنان سليمان)، إلا أن مكالمة مفاجئة من "يوسف" (يوسف وائل نور) دفعتها للركض خلفه، لتفاجأ بوالدها "مسعد" (أحمد مجدي) الذي كان يترصد لها، فاستغل انشغال الجميع وخطفها من الفرح واختفى بها بعيدًا عن الأنظار.

أحداث مسلسل فات الميعاد



ينتمي مسلسل فات الميعاد إلى مسلسلات الـ 30 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث تبدأ القصة بحدث يبدو عاديًا، كأن تطلب زوجة الطلاق من زوجها باستحالة العشرة بينهما، ولكن هذا الطلب يتحول إلى كرة ثلج تتعاظم ويتفاقم أثرها على حياة كل أبطال المسلسل.



أبطال مسلسل «فات الميعاد»



ويضم مسلسل فات الميعاد بطولة الثنائي أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي، ويشاركهما البطولة كل من: أحمد صفوت ومحمود البزاوي ومحمد على رزق وسلوى محمد على وفدوى عابد وحنان سليمان ومحمد أبو داوود وولاء الشريف ومحمد السويسي وهاجر عفيفي والمسلسل من تأليف ناصر عبد الحميد وعاطف ناشد وإسلام أدهم، فيما أشرف على الكتابة محمد فريد، إخراج سعد هنداوي، مدير التصوير زكي عارف وموسيقى تصويرية عزيز الشافعي.



قنوات ومواعيد عرض من مسلسل فات الميعاد



تذاع الحلقات مسلسل فات الميعاد، على قناة DMC في تمام الساعة الـ8 مساء، وتكون الإعادة الأولى للحلقة في تمام الساعة الـ2 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:30 ظهرا، بينما تذاع الحلقات عبر قناة DMC دراما في تمام الساعة الـ 11 مساء، بينما الإعادة تكون في تمام الساعة الـ 8 صباحا، وإعادة الثانية في تمام الـ 5 مساء.