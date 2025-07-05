نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدأت الغناء بالصدفة.. مروة ناجي تكشف تفاصيل بداياتها الفنية.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة مروة ناجي، عن تفاصيل بداياتها الفنية وكيف دخلت عالم الغناء بالصدفة، لتصبح اليوم واحدة من أهم الأصوات التي تحمل رسالة الطرب الأصيل لمصر والوطن العربي.

تصريحات مروة ناجي



تحدثت مروة ناجي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان عبر برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، عن بداياتها الفنية قائلة: "أنا حياتي كلها زي ما ربنا بيكتب، عمري ما كان في بالي إني هغني، كنت بفكر أبقى في بنك أو في بيزنس، لكن فجأة الاتجاه اتغير".



وأشارت مروة ناجي، إلى أن الغناء جاء بالصدفة عندما كانت في الصف الرابع الابتدائي، وكانت تلك البداية لحبها للفن والطرب، الذي تحول لاحقًا إلى مسيرتها الأساسية في الحياة.



وعن انتشارها خارج مصر، أكدت مروة ناجي أنها محظوظة بالجمهور العربي الذي يقدر الفن الأصيل ويحرص على حضور حفلات الطرب الراقي، قائلة: "الحمد لله في كندا أول حفلة كان فيها نحو 700 شخص، وبعدها بسنة كان 1500 شخص، وآخر حفلة وصلنا لـ 25 ألف شخص".



وأوضحت مروة ناجي، أن دولًا مثل المغرب والأردن والسعودية والكويت تمتلك جمهورًا عاشقًا للفن الأصيل ويقدر الأصوات الطربية، وهو ما يجعلها تحرص على تقديم أفضل ما لديها خلال حفلاتها الخارجية.



وتحدثت مروة ناجي عن ألبومها الجديد الذي ينتظره جمهورها، مؤكدة أنها ستطرح الأغاني على هيئة سينجلز متتالية نظرًا لاعتمادها على مجهودها الشخصي في الإنتاج والتسويق، قائلة: "أنا مش معايا شركة إنتاج، ومجهود فردي، فبشتغل على كل أغنية كتسويق بالشكل اللي أقدر عليه، إنما مرة واحدة صعب جدًا بالنسبة لي."



وأكدت مروة ناجي في ختام اللقاء أنها حريصة على تقديم فن محترم وراقٍ يليق بالجمهور، معبرة عن امتنانها لدعم الجمهور الذي يساندها في مشوارها الفني.