نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائية النجاح تتألق من جديد.. مدين ونوال الزغبي يتجاوزان المليون مشاهدة بـ "آجي بالدلع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجاح جديد يُضاف إلى رصيد الملحن مدين، حيث تجاوزت أغنيته الجديدة مع النجمة نوال الزغبي "آجي بالدلع" حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب خلال أيام قليلة من طرحها، وسط تفاعل كبير من الجمهور وموجة من التعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الأغنية

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، وتميّزت بأجوائها الصيفية الخفيفة وإحساسها المبهج، مما جعلها تنتشر بسرعة وتُرشّح بقوة لتكون من أبرز أغاني الموسم.

وعبّر مدين، عن سعادته بهذا النجاح من خلال منشور عبر حساباته الرسمية، شكر فيه الجمهور على تفاعلهم، وكتب: "مليون مشاهدة في أيام قليلة.. شكرًا على الحب والكلام الحلو دايمًا، ومبسوط إن الأغنية عجبتكم".

وتواصل الأغنية تصدّرها لقوائم الترند، في تأكيد على تعطّش الجمهور لهذا النوع من الأعمال الغنائية.

"ألفين سلامة"

جدير بالذكر أن هذا هو التعاون الثاني بين مدين ونوال الزغبي، بعد أغنية "ألفين سلامة" التي حملت رسالة إنسانية مؤثرة، وحققت بدورها صدى واسعًا.

ويُواصل مدين تأكيد بصمته المميزة في الساحة الغنائية العربية، من خلال تنوّعه الفني وقدرته على تقديم أعمال تجمع بين الإحساس والذكاء الموسيقي، سواء في الأغاني ذات الطابع الإنساني أو تلك الإيقاعية والرومانسية، مما يجعله من أبرز الأسماء في عالم التلحين اليوم.