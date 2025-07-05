نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد.. في أغاني منسية نعيمة الصغير وزوزو ماضي على إذاعة القاهرة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم برنامج أغاني منسية في حلقة الأحد الموافق 6 يوليو 2025 الجزء الثاني من حلقة مطرب الأغنية الواحدة على إذاعة القاهرة الكبرى في الخامسة وعشر دقائق، ويقدم البرنامج عددًا من الأغاني وهي أغنية غالي عليا غناء كمال حسني، كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان محمد الموجي، أغنية إياك تكلمني غناء سعاد مكاوي كلمات فتحي قورة ألحان منير مراد، واحشني كتير لسعاد مكاوي، اغنية بس قولوا لأمي طب وأنا مالي غناء نعيمة الصغير فى أول وآخر أغنية قدمتها وهي الأغنية الوحيدة التي قدمتها فى حياتها واتجهت إلى التمثيل بعد ذلك، أغنية للممثلة زوزو ماضي وهي أغنية قدمتها فى برنامج في الإذاعة كلمات حسين السيد.



أنا سايبة الدنيا جايبلاك، وهي نوع من الأغاني المقلوبة التي كتبها فتحي قورة، أغنية غنتها زوزو نبيل بعنوان برهوم حاكيلي، وهي نوع من الأغنية المقلوبة، ونتعرف في البرنامج على ماهية الاغنية المقلوبه ومتى بدأت، ومن الذي تبنى هذه الفكرة في الستينات في عدد من الأغاني قدمت في الإذاعة المصرية، ويذيع البرنامج أغنية يا بو الطاقية الشبيكة كلمات مرسى جميل عزيز ألحان محمد الموجي، غناء حورية حسن، أغنية يا حضرة العمدة غناء إلهام بديع، كلمات الشاعر محمد ياسين، ألحان فتحى حجازي، أغنية البوسطجية اشتكوا غناء رجاء عبده ألحان محمد عبدالوهاب، ومن الأغاني التي قدمت في الثمنينات أغنية المطربة عايدة الأيوبي وهي أغنية على بالي.



تفاصيل برنامج أغاني منسية

برنامج أغاني منسية إسبوعي يذاع الأحد من كل أسبوع إعداد وتقديم الكاتبة الصحفية سحر الجمل مدير تحرير الأخبار، هندسة إذاعية غادة جمال الدين، تتر المقدمه والنهايه بصوت الفنانه سهير المرشدي والموسيقى للمخرج محمد ترك.