لقطات من حفل زفاف ابنة الفنان محمد فؤاد احتفل النجم محمد فؤاد بزفاف ابنته بسملة ليلة أمس في إحدى فنادق القاهرة الشهيرة وسط أجواء مميزة مليئة بالسعادة إقرأ المزيد

احتفل النجم محمد فؤاد بزفاف ابنته بسملة ليلة أمس في إحدى فنادق القاهرة الشهيرة، وسط أجواء مميزة مليئة بالسعادة والفرح.

حضر حفل الزفاف مجموعة من الفنانين ومشاهير الغناء لمشاركة فؤاد فرحته بزواج ابنته، ومن أبرز الحضور محمد لطفي، إيهاب توفيق، الإعلامي طارق علام، مصطفى قمر، مصطفى كامل، وليد سعد، خالد عجاج، حميد الشاعري، ودنيا عبد العزيز وزوجها، وغيرهم.

وحرص إيهاب توفيق ونجوم الغناء اللذين حضروا على تقديم أغانيهم الشهيرة إهداءاً للعروسين وسط أجواء من الفرح والحماس من العروسين والحضور.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والمقاطع المصورة الخاصة بالحفل والتي كشفت عن أجواء السعادة التي عاشها محمد فؤاد مع ابنته في يوم زفافها، وكانت من المقاطع المؤثرة عندما شاهدها لأول مرة وهي ترتدي فستان الزفاف، بالإضافة إلى المقطع الذي ظهرت فيه وهي ترقص فيه مع والدها على أغنية "بنت أبويا".