نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تتصدر قائمة تريند يوتيوب بـ "أنا هنساك " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة السورية أصالة نصري قائمة تريند يوتيوب في مصر وعدة دول عربية بأحدث أغانيها "أنا هنساك"، والتي تم طرحها مؤخرًا ضمن ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، ولاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

صناع أغنية “أنا هنساك”

وتتناول الأغنية مشاعر الانفصال والخذلان من الحبيب، حيث تروي أصالة من خلال كلمات الأغنية تجربة عاطفية مليئة بالمرارة والخذلان، مؤكدة على قرارها بعدم العودة أو السماح مجددًا، وهو ما جاء واضحًا في كلمات الأغنية التي كتبها أحمد المالكي، ولحنها محمد عبد المجيد، وقام بتوزيعها هشام البنا.



كلمات الأغنية

انا هنساك..واما افتكرك مش هافتكرك غير بأذاك

أنا هنساك..واما هاترجع تاني هقولك مش عايزاك..

خليك عارف من دلوقتي..دنيا واخرة ولا مسامحاك...

مش هافتكرك غير بإهانتي..لما أذتني وخونت امانتي

ياللي اديتك احلي مافيا..وعلي ايديك انا شوفت خيانتي..

بكرة هاترجع وهاتتندم..وهاتتأخر وانا هاتقدم

بس فيومها كلامك ليا..ولا هايأخر ولا هايقدم

شوفت كتير..واستحملت عشانك عادي وقولت فداك

كنت كبير..بس صغرت فعيني وفعلا مش شايفاك

وانا زعلي هايخلص دلوقتي..لكن هايكمل جواك..

الأغنية حققت خلال ساعات من طرحها نسب مشاهدة عالية، مما جعلها تتصدر التريند، وسط إشادة من محبي أصالة بأدائها وإحساسها العالي، إلى جانب جودة الكلمات واللحن والإخراج البصري للكليب.

يُذكر أن ألبوم "ضريبة البعد" يضم عدة أغنيات جديدة تعكس مراحل مختلفة من المشاعر التي يعيشها الإنسان بعد الفقد أو الانفصال، وتستمر أصالة من خلاله في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات العربية المعاصرة.