نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تتجاوز أزمتها الصحية وتفتتح النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة بحفل غنائي ضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود النجمة أنغام إلى جمهورها بقوة بعد فترة من الغياب بسبب أزمة صحية، لتُحيي أولى حفلات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، وذلك يوم 18 يوليو الجاري، على مسرح "U-ARENA" في قلب المدينة التراثية بالعلمين، في انطلاقة مرتقبة للموسم الصيفي الذي يمتد حتى 29 أغسطس المقبل.

ويحمل الحفل طابعًا خاصًا، كونه أول ظهور لأنغام بعد تعرضها مؤخرًا لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى، حيث طمأنت جمهورها بتصريحات مطمئنة عن تحسن حالتها الصحية، مؤكدة عودتها للغناء بطاقة مضاعفة.

ويأتي المهرجان هذا العام استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققها في دورتيه السابقتين، حيث بات منصة فنية وثقافية وسياحية رائدة على خريطة المهرجانات العربية والدولية، بعد أن استقطب في موسمه الماضي جمهورًا من أكثر من 104 جنسيات، ولاقى إشادات واسعة من المسؤولين والدبلوماسيين، كان أبرزها إشادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بدوره في دعم ملف السياحة والترويج لمصر عالميًا.

وتحتضن مدينة العلمين الجديدة هذه الفعالية الفنية الكبرى، وهي مدينة من مدن الجيل الرابع التي باتت نموذجًا للتنمية المتكاملة، بفضل موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسط، والبنية التحتية المتطورة التي جعلتها وجهة مفضلة لأكثر من مليون سائح خلال الموسم الماضي.

وتتميز المدينة بتقسيمات عمرانية وسياحية عصرية، تضم مناطق سكنية وفندقية، ومراكز تجارية وثقافية وترفيهية، مثل حي الفنادق، والمنطقة الترفيهية، ومركز المؤتمرات، ومرسى الفنارة، ما يعزز مكانتها كمقصد استثماري وسياحي نابض بالحياة.

ومن المنتظر أن يشهد مهرجان العلمين في نسخته الثالثة سلسلة من الحفلات الفنية والعروض المتنوعة التي يشارك فيها نخبة من أبرز نجوم الفن والموسيقى في الوطن العربي، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز مهرجانات الصيف في المنطقة.

تفاصيل الحالة الصحية لأنغام

كشفت الفنانة المصرية أنغام عن تفاصيل حالتها الصحية، مؤكدة أنها ترقد في أحد المستشفيات منذ صباح السبت الماضي، نتيجة تعرضها لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى دخولها في حالة من التعب الشديد، استدعت نقلها الفوري للمستشفى.

وقالت أنغام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، إنها فضّلت عدم الإعلان عن الأمر في البداية لأنها كانت في حالة إنهاك كامل، وأضافت: "أنا فعلًا في المستشفى بعد وعكة صحية حصلت بشكل مفاجئ، شعرت بتعب شديد وتم نقلي للمستشفى صباح السبت، ومكنتش قادرة أشرح حالتي أو أستقبل زيارات".