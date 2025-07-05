نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 5 أيام.. ألبوم تامر حسني يشعل سباق صيف 2025 الغنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم تامر حسني لطرح ألبومه الغنائي الجديد" لينا ميعاد "خلال 5 أيام فقط، حيث سيتم طرح الألبوم بشكل كامل يوم 10 القادم، في خطوة منتظرة من جمهوره ومحبيه، لتبدأ بذلك واحدة من أقوى منافسات الموسم الصيفي الغنائي على الساحة الغنائية.



ويأتي الألبوم الجديد لتامر بالتزامن مع طرح عدد من نجوم الغناء ألبوماتهم مؤخرًا، ما يعد الجمهور بموسم صيفي غنائي مليء بالإصدارات الفنية والسباق على المراكز الأولى عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.



ويحظى ألبوم تامر المنتظر بترقب واسع، خاصة بعد النجاحات المتتالية التي حققها في أعماله الأخيرة سواء الغنائية أو السينمائية، ما يجعل المنافسة هذا العام مختلفة ومشتعلة منذ انطلاقها.

تفاصيل ألبوم لينا ميعاد





سبق وطرح تامر حسني أول 3 أغاني من ألبوم "لينا ميعاد "، كانت الأولى "المقص" وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت لتامر حسني ويشاركه في الغناء رضا البحراوي، وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع عمرو الخضري، والأغنية الثانية "ملكة جمال الكون" وهو الديوتو الذي يجمعه بالشامي والأغنية من كلمات الشامي وتامر حسني وألحان تامر حسني وتجمع بين اللهجة المصرية والسورية، بينما الأغنية الرابعة "حبيبي تقلان" وهى أغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله الموزع المصري العالمي.

أحدث أعمال تامر حسني



ويعرض لتامر حسني حاليًا فيلم ريستارت بجميع دور العرض، وتدور الأحداث حول "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، ويحلم بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا، لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.