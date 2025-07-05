بسمة بوسيل تحصد نجاح "أبو حب" وتدخل توب 10 أنغامي

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أحمد جودة - القاهرة - حققت الفنانة المغربية بسمة بوسيل إنجازًا جديدًا بدخولها قائمة التوب 10 على تطبيق أنغامي بأغنيتها "أبو حب"، وهي إحدى أغاني ميني ألبومها الجديد "حلم"، الذي نال تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي أغنية "أبو حب" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، وتوزيع جلال حمداوي، بينما تولى إنتاجها محمد حامد من خلال شركة كاسيت ميديا.

كلمات أغنية أبو حب

كل كلامك معايا بقى على قد السؤال

وبالك مش معايا وأنا ما بيهدالي بال

حالك اتصلح معايا ومعاك أنا حالي مال

وبتيجي بعد ده كله تقولي قال بتحبني قال

حب حب إيه يا أبو حب

هو أنا شوفت منك حب

ده كل الناس غرقانة في الهنا

إلا أنا اللي عايشة في غلب

دلع دلع إيه يا أبو دلع

هو أنا شوفت منك دلع

ده حتى الكلمة الحلوة



تفاصيل ألبوم بسمة بوسيل الجديد



يأتي ميني ألبوم بسمة بوسيل مكون من 6 أغنيات متنوعة بين اللهجة المصرية والمغربية، الأغنية الأولى تحمل اسم أبو حب من كلمات مصطفي حدوتة، وألحان عطار وتوزيع جلال حمداوي، مكس وماستر جلال حمداوي، وأغنية هو اللي نسيني من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد خلف وتوزيع أنور عمرو، مكس وماستر مصطفي رؤوف، أما أغنية ليه كده؟ تأتي من كلمات عليم، وألحان اسلام رفعت وتوزيع جلال حمداوي، وأغنية يا خسارة من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع ومكس وماستر عمرو الخضري، كما تأتي أغنية وصلتني شي أخبار من كلمات يونس ادامه، وألحان محمد رفاعي وتوزيع أمين هواري ومكس وماستر بلال أفريكانو، وأغنية حلم التي تحمل نفس اسم الألبوم من كلمات وألحان وتوزيع ندي أزهري ومکس وماستر مصطفى رؤوف.

أحداث بيج رامي

وتشارك بسمة في فيلم بيج رامي مع رامز جلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول قصة حب تجمع بين بسمة بوسيل ورامز جلال بها مواقف طريفة تضعهم في اختبارات طول الوقت ويكون هذا محور مهم ورئيسي بالأحداث.



أبطال بيج رامي

ويشارك في الفيلم بجانب رامز وبسمة عدد من النجوم منهم محمد أنور، ومحمد عبد الرحمن، ونسرين أمين، ومحمود حافظ، وهدى الإتربي. الفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، بينما يتولى إخراجه محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري، ويدور في إطار الكوميدي والإثارة.