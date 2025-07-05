نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغانيه كل الذكريات.. هالة صدقي تُشيد بعمرو دياب بعد افتتاح حفلات الساحل أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هالة صدقي على الإشادة بالهضبة عمرو دياب وذلك بعد افتتاح حفلات الساحل الشمالي أمس.

وقالت هالة صدقي في حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "حفلة جديدة وأول حفلات الساحل للنجم عمرو دياب، عمرو دياب رحلة طويلة كلها تعب وسهر وجهد وتضحية وتجديد باستمرار ممكن يكون النجاح في بعض الأحيان سهل لكن الاستمرار هو الصعب والصعب جدًا، أغاني عمرو دياب هي كل الذكريات.. النجاح مش سهل براڤو عمرو".

تفاصيل ألبوم ابتدينا



ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد يضم 15 أغنية "ابتدينا" تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

يضم الألبوم الأغاني التالية:



• خطفوني (كلمات: تامر حسين، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: أسامة الهندي).



• يالا (كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: أحمد إبراهيم).



• ماليش بديل (كلمات: تامر حسين، ألحان: إسلام زكي، توزيع: عادل حقي).



• ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد، ألحان: عمرو دياب، توزيع: أسامة الهندي).



• دايما فاكر (كلمات: تامر حسين، ألحان: شادي حسن، توزيع: أحمد إبراهيم).



• شايف قمر (كلمات: محمد القياتي، ألحان: محمد يحيى، توزيع: شريف فهمي).



• ابتدينا (كلمات: تامر حسين، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: عادل حقي).



• يا بخته (كلمات: منة القيعي، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: توما).



• هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم).



• حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم، توزيع: أحمد إبراهيم).



• بابا (كلمات: ملاك عادل، ألحان: محمد يحيى، توزيع: عادل حقي).



• ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع: أحمد إبراهيم).



• خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: محمد يحيى، توزيع: عادل حقي).



• قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة، ألحان: محمد يحيى، توزيع: وسام عبد المنعم)



• إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: محمد يحيى، توزيع: أسامة الهندي)



جميع أغاني الألبوم تم ميكساجها والماستر الخاص بها بواسطة مهندس الصوت أمير محروس، أما التصوير الفوتوغرافي فكان بعدسة المصور كريم نور، الذي تعاون مع عمرو دياب في صناعة الهوية البصرية للألبوم.

ويُعد “ابتدينا” تجربة جديدة في مسيرة عمرو دياب، حيث يجمع بين روح الأغاني التي اشتهر بها وأصوات موسيقية معاصرة تواكب التطور العالمي في شكل الموسيقى، بما يعزز مكانته كنجم متجدد دائمًا.



آخر أعمالها الدرامية



على الصعيد الفني، تحدثت هالة صدقي عن أحدث مشاركاتها، والتي تمثلت في مسلسل "آش إش"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي وحقق تفاعلًا جماهيريًا واسعًا. تدور أحداث المسلسل حول فتاة جميلة وفقيرة تُدعى "إش إش"، تضطر لدخول عالم الرقص بعد أن تقودها الظروف إلى مواجهة قاسية مع الواقع، لتكتشف لاحقًا أنها متورطة في شبكة أسرار عائلية غامضة تخص عائلة آل الجريتلي.



المسلسل شهد مشاركة نخبة من النجوم، على رأسهم مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، وانتصار، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.