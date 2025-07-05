نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يشعل الساحل الشمالي بأول حفل بعد "ابتدينا".. وجانا تخطف القلوب على المسرح بـ "خطفوني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا جماهيريًا ضخمًا مساء الجمعة في “صول بيتش” بمراسي - الساحل الشمالي، وذلك في أول ظهور له بعد إطلاق ألبومه الجديد “ابتدينا”، وسط حضور جماهيري غفير احتشد لساعات قبل صعوده إلى المسرح.

تفاصيل الحفل

وشهد الحفل لحظة إنسانية ومميزة حين استقبل الهضبة ابنته جانا عمرو دياب على المسرح، وقدّما معًا أغنية “خطفوني” وسط تفاعل كبير من الجمهور. وأشاد عمرو دياب بموهبة ابنته قائلًا: “عمرى ما تخيلت إن بنتي في يوم من الأيام تطلع معايا على المسرح، هي بتغني وبتألف وبتعزف بيانو وموهوبة جدا".

كما استقبل الهضبة على المسرح نجله عبد الله والذي كان قد شاركه غناء "يلا" ضمن أغنيات الألبوم، وقد دعا أيضً الرابر "بدر" المشارك بمقطع الراب في أغنية خطفوني ليؤديها على المسرح.

الأغاني التي قدمها عمرو دياب في الحفل

تنوّع برنامج الحفل بين مجموعة من أنجح أغاني الهضبة القديمة والجديدة، حيث قدّم: "يا أنا يا لأ”، “لو اتساب”، “بحبه”، “غلاوتك”، “خطفوني”، “قمرين”، “نور العين”، “العالم الله”، “مالهاش بديل”، “وياه”، “الحظ”، و”ليلي نهاري”.

ويُعد هذا الحفل بداية قوية لموسم صيفي ينتظره جمهور عمرو دياب سنويًا، ويأتي بالتزامن مع النجاح الكبير الذي يحققه ألبوم “ابتدينا” منذ طرحه.

تفاصيل ألبوم ابتدينا لعمرو دياب

يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح يوم الخميس ألبومه ابتدينا والذي يعد أول تعاون له مع شركة سوني العالمية.

وضم الألبوم 15أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

وفور طرح الألبوم احتل الفنان عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بأغنية "خطفوني" وتريند موقع ا لتواصل الاجتماعي "x” بأغنية "ماليش بديل" بعد ساعات قليلة من طرح ألبوم "ابتدينا".

ومن جانبها أعلنت ورلد ميوزك أوورد عن دخول الهضبة قائمة أفضل 100 فنان رقمي عالمي بعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا".

وكتبت ورلد ميوزك أورد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا انتظره الكثير من الجمهور واحتل المركز الأول في دول متعددة على كل من آيتونز وآبل ميوزك، بسبب الشعبة الإقليمية الهائلة للهضبة".

وتواجد عمرو دياب لأول مرة في الترتيب 79 على مخطط ألبوم آي تيونز حول العالم، كما يحتل المركز ال 155 على آي تيونز الولايات المتحدة وما زال يرتفع.

وعلى نفس الصعيد تصدرت أغاني ألبوم ابتدينا جميع منصات الموسيقى ومنها أنغامي وموسيقى آبل في دول 10 دول عربية وهي مصر والبحرين والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسعودية والإمارات.