نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. الفنانة دنيا ماهر في ضيافة عمرو الليثي بواحد من الناس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة فنية خاصة من برنامج “واحد من الناس” في التاسعة والنصف مساء غدًا الاحد علي شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة دنيا ماهر والتي تتحدث عن أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية وكيف تم ترشيحها لمسلسل 100 وش وهل سيكون هناك جزء ثاني، وأسرار نجاح جملة “لاقريب ولاحبيب ولاغريب”، وتشبيها بالنجمة عبلة كامل.

تفاصيل اللقاء

كما تتحدث عن تخرجها من كلية الفنًون الجميلة ومشاركتها في عدد من الورش الفنية وبدايتها واأول دوارها بعدد من المسلسلات ومنها طلعت روحي، الجماعة الجزء الثاني، سقوط حر، واحة الغروب، وعن شخصية “حياة “ والتي قدمتها بمسلسل ”سجن النسا” مع المخرجة كاملة أبو ذكري وكيف دعمتها وهل سيكون هناك تعاون في فيلم سينمائي معها.

كما تتحدث عن المشهد الشهير والقبلة من الزعيم عادل إمام بمسلسل "عوالم خفية "، وأيضًا مشاركتها مع النجم محمد عادل إمام وتصريحه بأنها ستكون من أهم نجمات مصر، وعن أسرار اختيارها لادوارها الفنية، وعن سر الشنطة التي تلازمها وبها بواريك كثيرة عند أي دور

وعن بدايتها السينمائية بفيلم "الخروج للنهار "

كما تتحدث عن تعرضها لحادث سير بعد خروجها من المسرح ومدي تأثرها بسبب هذا الحادث، وعلاقتها بالسوشيال ميديا ورأيها في التريند في واحد من الناس، وعن حياته الخاصة وزواجها وانفصالها ومدي تأثرها بهذا الأمر وأسبابه وهل ستخوض تجربة الزواج مرة ثانية، وفي ختام الحلقة تتحدث عن تجربتها السينمائية الجديدة ومشاركتها بفيلم "تاني تاني " مع الفنانة غادة عبد الرازق.

وفي نفس الحلقة الطفل المعجزة عمر، والذي يجيد قراءة القران الكريم بعدد من القراءات والتلاوات علاوة علي صوته الجميل.

برنامج “واحد من الناس”

يذاع واحد من الناس غدا الاحد في التاسعة والنصف مساء عبر شاشة قناة الحياة