نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحه بالسينمات.. التفاصيل الكاملة لفيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن طرح فيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد، الذي من المقرر طرحه يوم 16 يوليو الجاري.

ويمثل هذا العمل عودة أمير كرارة إلى السينما بهذا العمل بعد غياب منذ آخر أفلامه “البعبع” عام 2023، بينما تخوض هنا الزاهد موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلمين: “ريستارت” أمام تامر حسني، و”المشروع X” كضيفة شرف في مشاهد قصيرة مؤثرة.

أحداث فيلم "الشاطر"

ويجمع “الشاطر” بين الأكشن والكوميديا، حيث يجسد أمير كرارة شخصية دوبلير للمشاهير، فيما تظهر هنا الزاهد بدور فتاة تعمل في السيرك، ليدخلا معًا في مغامرات طريفة ومليئة بالمفارقات الحركية والمضحكة.



أبطال وصناع فيلم "الشاطر"



الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، مع ظهور خاص للنجم خالد الصاوي.