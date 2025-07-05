نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. كريم سامي مغاوري يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان كريم سامي مغاوري نجل الفنان القدير سامي مغاوري، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن عن استعداده للخضوع لعملية جراحية دقيقة وخطيرة في المعدة، داعيًا جمهوره ومحبيه لرفع الدعاء له بالشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

وفي منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، قال كريم: "أخواتي وأصحابي الغاليين، إن شاء الله بعد ساعات قليلة هعمل عملية خطيرة في المعدة.. دعواتكم معايا بإذن الله."



الخبر أثار تعاطفًا واسعًا بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني، حيث عبّر الكثيرون عن تمنياتهم له بالسلامة، مؤكدين دعمهم الكامل له في هذه المرحلة الصعبة، خاصة وأنه يُعرف بين الجميع بروحه الطيبة واجتهاده الفني الملحوظ.

نبذة عن كريم مغاوري



يُذكر أن كريم سامي مغاوري هو أحد الوجوه الموهوبة في الساحة الفنية، حيث تخرّج من المعهد العالي للفنون المسرحية – قسم التمثيل والإخراج عام 2007، وشارك في عدد كبير من الأعمال التي أثبت فيها حضوره رغم ظهوره بدور ضيف شرف أو في أدوار ثانوية. من أبرز مشاركاته: مسلسل "راجل وست ستات"، وفيلم "ليه خلتني أحبك"، و"على جنب يا اسطى"، ومسلسل "جوز ماما"، وغيرها من الأعمال التي جمعت بين الدراما والسينما، والتي تعاون خلالها مع نخبة من نجوم الفن في مصر.



