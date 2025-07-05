نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. محطات فنية هامة في حياة رجاء الجداوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم السبت الموافق 5 يوليو ذكرى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، حيث رحلت عن عالمنا فقي مثل هذا اليوم من عام 2020، بعد تدهور حالتها الصحية، رحلت وتركت خلفها تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة والخالدة في أذهان جمهورها ومحبيها حتى الآن، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة رجاء الجداوي.

رجاء الجداوي

نشأة رجاء الجداوي

ولدت الفنانة رجاء الجداوي يوم ٩ سبتمبر في الإسماعيلية، حيث انتقلت رجاء الجداوي إلى القاهرة وهي طفلة برفقه شقيقها الأكبر للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتهما، والتحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة.

بدايتها الفنية



دخلت الفن عبر المرور بعرض الأزياء، وتعد من أقدم الفنانات العربيات اللائي لم يغبن عن الشاشة، إذ كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت 62 عامًا.



أبرز المحطات الفنية لـ رجاء الجداوي



قدمت رجاء الجداوي أفلام إشاعة حب وثمن الغربة وأيام في الحلال وبريق عينيك وعاد لينتقم والوحل والبيه البواب وتيمور وشفيقة والثلاثة يشتغلونها وكركر ومراتي وزوجتي، فيلم حنفي الأبهة، ومسلسلي أحلام الفتى الطائر وعوالم خفية، ومسرحيتي الواد سيد الشغال والزعيم.



من أبرز مسلسلاتها التلفزيونية هند والدكتور نعمان وأوان الورد وتامر وشوقية ونونة المأذونة وعائلة الحاج متولي وشربات لوز ويوميات زوجة مفروسة أوي وفي غمضة عين ولعبة النسيان الذي كان آخر عمل عرض لها في شهر رمضان الماضي.