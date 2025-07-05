الشامي يشارك تامر حسني حفل مهرجان العلمين فى دورته الثالثة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن نجم الجيل تامر حسني مشاركة المطرب الشاب الشامي حفله في مهرجان العلمين هذا العام فى دورته الثالثة لعام 2025، ومن المقرر أن تقام الحفلة يوم 25 يوليو الجاري وتقام الحفلة على مسرح أرينا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقد قام الشامي بمشاركة منشور الحفل عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليه قائلًا: "وأخيرًا وصلت حفلة مصر المنتظرة والمحببة ع قلبي مثل ماوعدتكم مهرجان العلمين مع نجم الأجيال وأخي تامر حسني".

ليقوم نجم الجيل تامر حسني بمشاركة تلك القصة والرد عليها قائلًا: "اخويا وحبيبي نجم المستقبل الشامي هتنور مصر يا حبيبي".

استوري تامر حسني والشامي

نجاح كليب "ملكة جمال الكون" لـ تامر حسني والشامي

وفي سياق متصل يذكر أنه قد قدم نجم الجيل تامر حسني والشامي كليب "ملكة جمال الكون" ويعد هذا أول ديو يجمعهم سويًا وقد حقق الكليب نجاحًا كبيرًا، وقد تشارك الثنائي الديو وتغني كلًا منهما بلهجته الخاصة وقد غني تامر حسني مقطع باللهجة السورية.

وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور وقد تصدرت الأغنية التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي وجميع منصات الإستماع فور طرحها، حيث تحتل الأغنية الآن التريند الأول وقد وصلت نسبة مشاهدتها نحو 68 مليون مشاهدة وقد انهالت عليها التعليقات الإيجابية من قبل جمهور الثنائي.



فريق عمل أغنية "ملكة جمال الكون"

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملًا استثنائيًا اضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة النابضة بالحياة.

امّا تامر حسني فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، ليُخرج العمل بصورةٍ فنيّة متكاملة تجمع بين الصوت والصورة. وقد اختار تامر أن يعكس من خلال كليب الأغنية أجواءً صيفيّة ملوّنة، مليئة بالضّحك والرقص والدبكة، حيث ظهر مع الشامي في مشاهد عفويّةٍ نابضة بالحيويّة تُجسّد روح الأغنية وطاقتها الإيجابيّة. وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديدًا في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق.