مي كساب تشعل الأضواء في "آخر راجل في العالم"… صحفية وسط كوكب من النساء وديو ناري مع أوكا



القاهرة - محمد ابراهيم -



بخطوات واثقة وحضور فني لا يُضاهى، تواصل النجمة المتألقة مي كساب خطف الأنظار بأدوارها المتنوعة والجريئة، وهذه المرّة من خلال مشاركتها في الفيلم الكوميدي الفانتازي الجديد "آخر راجل في العالم"، الذي يعد واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة على الساحة السينمائية.

وفي تصريحاتها الأخيرة، كشفت مي عن تفاصيل شخصيتها التي تحمل بُعدًا خاصًا ومزيجًا من الذكاء والسخرية، حيث تجسد دور صحفية تعيش في عالم انقلبت فيه الموازين بعد اختفاء جميع الرجال من وجه الأرض! فكرة مجنونة وجريئة تدفع الجمهور للتساؤل: ماذا لو صار العالم نسائيًا بالكامل؟

وقالت مي بحماس: "أنا بقدّم شخصية صحفية والفيلم فكرته غريبة ومجنونة... كل الرجالة بيختفوا من العالم!"، لتؤكد أن التجربة تحمل بين طياتها رسالة اجتماعية ملفوفة في عباءة الكوميديا والخيال.

لكن المفاجأة الأكبر التي أشعلت حماس جمهورها، كانت إعلانها عن أغنية ديو تجمعها بالنجم أوكا داخل الفيلم، في لمسة فنية مميزة تمزج بين التمثيل والغناء، وتُضفي على العمل نكهة موسيقية خاصة تُضاف إلى تاريخ الثنائي المميز.

وكانت الشركة المنتجة قد أطلقت البوستر الرسمي للفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كخطوة أولى في حملة دعائية ضخمة تواكب حجم التوقعات المحيطة بهذا المشروع الفريد.

"آخر راجل في العالم" يُعد تجربة فنية مختلفة بامتياز، حيث تدور أحداثه حول "تعويذة فرعونية" قديمة تقضي على كل رجال الأرض، باستثناء "كمال"، الشاب الذي قرأ التعويذة فوجد نفسه فجأة محاطًا بمليارات النساء، ليبدأ صراعًا طريفًا ومثيرًا بين السيطرة والمطاردة، الحب والفوضى!

الفيلم يضم كوكبة من ألمع النجوم، على رأسهم: أيمن منصور، بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، وسامي مغاوري. وهو من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، قصة هشام هلال، وإخراج المبدع أسامة عرابي، ومن إنتاج المنتج الطموح محمد علي أحمد.

بانتظار عرض الفيلم قريبًا في دور السينما، ليكون على موعد مع الجمهور المتعطش للضحك، الدهشة، والخيال الجامح.