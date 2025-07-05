نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تُحلّق إلى جرش... وتبوح بـ "ضريبة البُعد" في ألبوم يتصدّر المشهد! في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تستعد النجمة الكبيرة أصالة نصري لكتابة فصل جديد من علاقتها العميقة بالجمهور الأردني، حيث تُحيي حفل ختام مهرجان جرش لهذا العام، وذلك على المسرح الجنوبي في الثاني من أغسطس المقبل، ضمن ليلة يُنتظر أن تكون مزيجًا من الشجن، القوة، والبهجة، تمامًا كما عوّدت جمهورها في كل محطة.

وفي موازاة التحضيرات للحفل المنتظر، كانت أصالة قد طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "ضريبة البُعد" عبر جميع المنصات الرقمية، والذي لاقى صدىً واسعًا فور إطلاقه، خصوصًا الأغنية التي تحمل اسم الألبوم. هذه الأغنية المليئة بالإحساس، هي من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح. وقدّمت أصالة فيها صوتًا مغمورًا بالشوق والفقد، بمزيج من الصدق والعُمق، أثبت مرة أخرى أنها تعرف كيف تلامس القلوب دون تكلّف.

الألبوم الجديد يُعدّ محطة غنية على المستوى الفني، إذ تعاونت فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين، منهم منة عدلي القيعي، أحمد المالكي، محمود عليم، محمد عبد المجي، ومن الملحنين تامر عاشور، مصطفى العسال، جابر جمال، أحمد حسن راؤول، ناصر الجيل، ومحمد الشرنوبي، ما يجعله توليفة موسيقية متنوعة المذاق والمشاعر.

ولم تكتفِ أصالة بذلك، ففي بداية يونيو، أطلقت أغنية منفردة بعنوان "كلام فارغ" من نفس الألبوم، وهي من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، والكليب من إخراج علي حمدان. الأغنية حظيت بتفاعل جماهيري لافت، خاصة أنها تحمل رسالة حاسمة في مواجهة الثرثرة والانطباعات الزائفة.

ويُنتظر أن تشعل أصالة مسرح جرش بمجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة، في حفل يُراهن عليه الكثيرون كأحد أقوى محطات المهرجان هذا الموسم، في أمسية قد تتحوّل إلى حدث لا يُنسى في مسيرتها الفنية المتجددة دائمًا.