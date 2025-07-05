فن ومشاهير

على شاطئ البحر.. نرمين الفقي تخطف قلوب متابعيها بإطلالة صيفية

0 نشر
0 تبليغ

  • على شاطئ البحر.. نرمين الفقي تخطف قلوب متابعيها بإطلالة صيفية 1/6
  • على شاطئ البحر.. نرمين الفقي تخطف قلوب متابعيها بإطلالة صيفية 2/6
  • على شاطئ البحر.. نرمين الفقي تخطف قلوب متابعيها بإطلالة صيفية 3/6
  • على شاطئ البحر.. نرمين الفقي تخطف قلوب متابعيها بإطلالة صيفية 4/6
  • على شاطئ البحر.. نرمين الفقي تخطف قلوب متابعيها بإطلالة صيفية 5/6
  • على شاطئ البحر.. نرمين الفقي تخطف قلوب متابعيها بإطلالة صيفية 6/6

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة نرمين الفقي قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بعيد ظهرت بإطلالة صيفية جذابه. 

686f61e268.jpg
4cd81866a0.jpg
aeaec9ffc9.jpg
d60769c876.jpg
2d284673bd.jpg

نرمين الفقي تخطف قلوب متابعيها بإطلالة صيفية

وظهرت نرمين الفقي في الصور بإطلالة صيفية على شاطئ البحر، وكتبت: "بحر عالي بس الجو جميل".

أحدث أعمال نرمين الفقي

ومن ناحية اخري، تشارك نرمين الفقي في مسلسل "بعد النهاية" عبارة عن 15 حلقة وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي تشويقي وهو من تأليف فداء الشندويلي بطولة نرمين الفقي، ريهام سعيد، هالة فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، صبري عبدالمنعم وظهور متميز للنجم تامر عبدالمنعم ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

اخر اعمال نرمين الفقي

وكان اخر اعمال نرمين الفقي هو مسلسل "محارب" والذي شاركت في بطولته إلى جانب: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

نبذة عن نرمين الفقي

ولدت نرمين الفقي في 21 يونيو 1972، محافظة الإسكندرية، تلقت دراستها في مدارس الإسكندرية وتخرجت من كلية فيكتوريا التي تعتبر واحدة من أعرق المدارس الإنكليزية في مصر، ونالت شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة الإسكندرية، بدأت مشوارها الفني من بوابة الإعلانات، عندما رأها المخرج طلعت يوحنا، في العجمي وكان أول إعلان قدمته في حياتها عن ادوات منزلية، وفي أواخر التسعينيات اقتحمت مجال التمثيل وقدمت حتى الان ما يقرب من 85 عمل، ومن أهم أعمالها حياة الجوهري والليل وآخره وأبو العروسة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا