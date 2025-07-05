في عيد ميلاده... كيف انتصر هاني سلامة على الصخب بالصمت؟

القاهرة - محمد ابراهيم - هاني سلامة... الوصفة الهادئة لنجومية لا تُشبه أحدًا



في عالمٍ يعجّ بالضجيج، ويتقن الصراخ حتى من خلف الكواليس، في زمنٍ صار فيه "الترند" أهم من الحقيقة، و"الضوضاء" أكثر جذبًا من العمق… ظهر صوت هادئ، خافت، لكنه ثابت. لا يصرخ، لا يفرض نفسه، بل ينساب كنسمةٍ لطيفة، ويترك خلفه أثرًا لا يُنسى… اسمه؟ هاني سلامة.

ذاك النجم الذي إذا مرّ، تباطأ الوقت قليلًا. إذا تحدث، تبدّل إيقاع الصوت، وتعلّم الحديث كيف يكون راقٍ. لا يمكنك تجاهله، ليس لأنه يطالب بانتباهك، بل لأن حضوره ذاته يوقظ انتباهك إلى أن هناك شيئًا مختلفًا… شيئًا أنيقًا في صمته، عميقًا في هدوئه، صادقًا في تفاصيله.

اليوم يحتفل بعيد ميلاده، ولكن الحقيقة؟ كل عامٍ جديد من عمر هاني سلامة هو احتفال بإثباتٍ جديد أن الصمت فن، وأن الهدوء ليس ضعفًا، بل وعيٌ عميق. هو الذي اختار العمل في هدوء، أن يراقب، أن يتروّى، أن يختار بعناية… لا لأنه بطيء، بل لأنه يعرف أن الجودة لا تولد على عجل.

وإذا أردنا الحديث عن "الوصفة السحرية" لنجاحه؟ فلن تجد فيها بهارات زائدة، ولا صخبًا أو استعراضًا. فيها صدق. فيها تربية. فيها نظرة تقرأ المشهد قبل أن يُكتب. فيها احترامٌ للمهنة، وللناس، وللذات. فيها قناعة راسخة أن الشهرة ليست هدفًا، بل نتيجة حتمية للإخلاص.

هاني لم يركض في سباق النجومية، ولم يستسلم لقوانين السوق. لم يسعَ إلى البروز المجاني، ولم يطرق أبواب كل عمل ليقول "أنا هنا". بل كان هناك فعلًا… منذ اللحظة الأولى التي ظهر فيها أمام الناس، فعرفوه ممثلًا، ولكن أكثر من ذلك… إنسانًا يشبههم. صوتًا داخليًا يعبّر عنهم. من "السلم والثعبان" إلى "الآخر"، ومن "خيانة مشروعة" إلى "الداعية" و"بين السما والأرض"، مرّ كما الحبر الهادئ على الورق، يلوّن كل دور بروح جديدة دون أن يتخلى عن لونه الأصلي.

والأجمل؟ أنه رغم كل النجاح، لا يزال متواضعًا. لا يزال يختار أدواره. لا يزال وفيًّا لذاته. لم يتغيّر. لم يتصنّع. لم يركب موجة، ولم يستغل شهرة.

والأندر؟ أن تجد في هذا الزمن فنانًا لا يزال يؤمن أن الفن رسالة، لا مجرد ظهور على الشاشة. لا يزال يعتبر أن الجهد أهم من المظاهر. لا يزال يعمل على تطوير نفسه، يراجع اختياراته، ويرفض أن يقدّم شيئًا لا يُشبهه.

هاني سلامة… في عيد ميلادك، نحن لا نحتفل برقمٍ جديد، بل نحتفل بك كدليلٍ حي على أن النقاء لا يزال ممكنًا، وأن الإنسان الهادئ لا يزال قادرًا على أن يترك أعمق الأثر. أنك نجم… دون أن تطفئ نور الآخرين. أنك تقف على المسرح… دون أن تطلب التصفيق، لأن الحضور وحده يكفي.