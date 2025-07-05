غياب مفاجئ للزعيم عن ليلة العمر.. زفاف حفيده يشعل الوسط الفني!

القاهرة - محمد ابراهيم -

في أجواء عائلية مميزة، احتفل المخرج رامي إمام بزفاف نجله "عادل" حفيد النجم الكبير عادل إمام، وذلك وسط حضور لافت من النجوم وأصدقاء العائلة المقربين، بينهم يسرا، يوسف الشريف، هشام ماجد، المخرج معتز التوني، الإعلامي عمرو الليثي، الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي وآخرون.

الغريب في الحفل كان غياب الزعيم عادل إمام عن المناسبة، ما أثار تساؤلات محبيه، خصوصًا مع مكانة الحفيد الذي بدأ مؤخرًا في الظهور الإعلامي، وكان قد لفت الأنظار خلال العرض الخاص لفيلم "المشروع X" للنجم كريم عبد العزيز، حيث ظهر حينها برفقة والده رامي إمام.

يُذكر أن عقد قران العروسين عادل رامي إمام وفريدة أشرف، مدربة اللياقة البدنية، تم قبل أيام من حفل الزفاف، في حفل بسيط اقتصر على المقربين.

الحدث لم يكن فقط مناسبة عائلية، بل محطة بارزة في ظهور الجيل الثالث من عائلة إمام، وسط ترقب لمستقبله في الوسط الفني.