شيرى عادل تخترق المتاهة النفسية في حكاية «ديچافو»... عندما تصبح الذكريات فخًّا دراميًا في الأوف سيزون



القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة درامية تحمل الكثير من التشويق والغموض، انضمت النجمة شيرى عادل رسميًا إلى عالم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، عبر حكاية جديدة بعنوان «ديچافو»، لتقود واحدة من أكثر الحكايات المنتظرة ضمن هذا العمل المتعدد الحكايات والأنماط. الحكاية التي كتبها نسمة سمير وتتكون من 5 حلقات فقط، تُعرض ضمن موسم الأوف سيزون على شاشات المتحدة، ويشارك في بطولتها النجم أحمد الرافعى، بينما يتولى الإنتاج كريم أبو ذكرى.

"ديچافو" ليست مجرد قصة عابرة، بل تجربة نفسية تُعيد تعريف حدود الواقع والذاكرة، في حبكة تتقاطع فيها مشاعر الشك والدهشة مع خيوط درامية إنسانية محبوكة بعناية. ومن المتوقع أن تقدم شيرى عادل من خلالها أداءً داخليًا مشحونًا بالمفارقات والانفعالات، يعيدها إلى بؤرة الضوء كممثلة بارعة في تفكيك التعقيد النفسي للمرأة.

اللافت في المسلسل أنه يتكون من 7 حكايات مختلفة، بكل واحدة فريق عمل مستقل من حيث البطولة، الكتابة، والإخراج، مما يتيح تنوعًا كبيرًا في الأسلوب والمضمون. ومن بين النجوم الذين يقودون هذه الحكايات نجد أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، تارا عماد، رنا رئيس، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، نانسي هلال، وغيرهم من الأسماء الواعدة.

هذا التعاقد الجديد يأتي بعد شهور حافلة بالمشاركات النوعية لـ شيرى عادل في مهرجانات دولية ومحلية، حيث تألّقت كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وكذلك في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، واختُتمت هذه السلسلة من المشاركات بتكريمها المستحق في مهرجان السينما الفرنكوفونية بالقاهرة في 30 مايو الماضي.

وفي رصيد شيرى مؤخرًا، مسلسل "الوصفة السحرية" الذي عُرض في رمضان الماضي وحقق تفاعلًا كبيرًا مع الجمهور. وقدمت فيه دور "دينا"، الزوجة التي تقع في فخ كتاب غامض عنوانه "سنة أولى زواج"، لتبدأ رحلة قرارات جريئة تقلب توازن حياتها الزوجية والعائلية رأسًا على عقب. المسلسل تأليف ورشة مصنع الحكايات بقيادة هاني سرحان، وإخراج خيري سالم، وشاركها البطولة كل من إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داوود، وآخرين.

شيرى عادل، بنعومة حضورها وذكاء اختياراتها، تُثبت من جديد أنها ممثلة تعرف تمامًا أين تضع خطواتها، وتختار ما يُشبهها دراميًا. وفي حكاية «ديچافو»، يبدو أنها على موعد مع تحدٍّ تمثيلي جديد يُضيف إلى رصيدها ويُخاطب جمهورًا متعطشًا لأداء عميق وصادق.