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ميرنا جميل تتألق في أحدث ظهور لها بـ إسبانيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرنا جميل تتألق في أحدث ظهور لها بـ إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة ميرنا جميل قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بعيد شاركت مجموعه من الصور في أحدث ظهور لها من إسبانيا.

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أحدث ظهور لـ ميرنا جميل 

وظهرت ميرنا جميل في الصور بإطلالة أنيقة برفقه شقيقتها ساندرا، وارتدت ميرنا توب اسود دون اكمام مع شورت ابيض. 

أحدث أعمال ميرنا جميل 

ومن ناحية اخري، بدأت ميرنا جميل تصوير دورها في الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"، بطولة الفنان هشام ماجد وشيكو، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، أحمد فتحي، وغيرهم، وتم إنتاج أربعة أجزاء من العمل حتى الآن.

آخر أعمال ميرنا جميل

وكان آخر أعمال ميرنا جميل، هي مسرحية "إس إس هانم"، تجمع نخبة من أبرز النجوم، على رأسهم إسعاد يونس، حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل، ومحمد ثروت، تحت قيادة المخرج خالد جلال وإنتاج حمادة إسماعيل.

قصة مسرحية "إس إس هانم

تروي قصة سيدة عادت لتنتقم عفريته من الطبقة الأرستقراطية تعود بعد وفاتها لتجد حياتها مقلوبة رأسًا على عقب، من زواج زوجها بشابة صغيرة إلى تغيير سلوكيات أبنائها وبيع منزلها الموروث. وفي حين تقرر الانتقام وتأديب الجميع، فإن هناك مفاجأة غير متوقعة تنتظرها.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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