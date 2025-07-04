نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أحمد الفيشاوي يخطف قلوب متابعيه من أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف الفنان احمد الفيشاوي قلوب متابعيها عبر حسابه بموقع انستجرام، بعدما شارك فيديو استحوذ من خلاله على إعجاب قطاع كبير من محبيه.

أحمد الفيشاوي يخطف قلوب متابعيها من أحدث ظهور

وظهر أحمد الفيشاوي في مقطع فيديو يؤدي الصلاة وممسكا بسبحة مشيرا إلى أنها تعود لوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قائلا: «السبحة دي كانت ملازماه في آخر أيام حياته، ألونها جميلة جدا».

أحدث أعمال احمد الفيشاوي

سبق، طرح الفنان أحمد الفيشاوي، مؤخرا، فيلم «بنقدر ظروفك، الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، بدور العرض السينمائية، ودارت أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش (حسن) وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

كان فيلم السيستم آخر عمل الفنان أحمد الفيشاوي، وتم عرضه بدور العرض السينمائي عام 2024، ضم عدد من الفنانين أبرزهم: طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، دارت أحداث فيلم السيستم إطار اجتماعي حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، ويجسد أحمد الفيشاوي دور هذا الشاب.