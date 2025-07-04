نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ساعات من طرحه.. كليب أميرة الصباغ "بمزاجي" يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت المطربة الشابة أميرة الصباغ التريند على تطبيق "تيك توك" فى أقل من 24 ساعة من إصدار كليبها الجديد الذي يحمل عنوان "بمزاجي" وهو أول أغنياتها الصيفية، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية وجميع وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

وتعيش المطربة أميرة الصباغ حاليًا في حالة من الفرح والسعادة بعد تفاعل عدد كبير جدًا بين جمهورها الذي حرص على دعمها ومساندتها واراءهم فى إطلالاتها المبهجه التي ظهرت بها في هذا الكليب الجديد ب 5 إطلالات مختلفة لتتماشي مع أجواء موسم الصيف وشبها البعض بسعاد حسني الجيل الحالي.

وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا بأن يعتبر هذا الكليب هو الإنطلاقه الفعلية ل أميرة حيث تفاعل معها عدد كبير من المتابعين على المنصات المختلفة وأَثْنَى الكثير على قوة صوتها وخامته النادرة.

وأكدت أميرة بإنها كانت تبحث عن لون جديد تتحدي به نفسها وقدرتها على التلون والتنوع في الإختيار والغناء حيث اختارت أغنية " بمزاجي" وراهنت على نجاحها ويقينها الشديد في الله، وكانت هناك علامات كثيره تبشر بالنجاح إذا أنها اختارت الأغنية وقامت بالتسجيل والتصوير خلال مدة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع.

وأضافت أميرة الصباغ، بأن الكليب تم تصويره في أحد الإستوديوهات بمحافظة القاهرة، مشيرة، بأنها فضلت أن تظهر من خلاله بأكثر من إطلالة لتوجيه رسالة مباشرة للمتربصين والحاقدين عليها بأنها تحتفظ بجمالها وأنوثتها الطاغية.

وأستكملت أميرة بأنها بتشكر جميع الجماهير والمتابعين لها بصوتها وأدائها وتتمنى أن تكون عند حسن ظنهم دائمًا وتضيف قائلة،:"لولاكم لم يكن هناك نجاح وأنها تقدر حبكم لها كثيرًا وأيضا تشاهد جميع التعليقات والفيديوهات، وأنكم ادخلتم الفرحه في حياتها ومكانكم في القلب وأنها تفرح كثيرا خصوصًا عند مشاهده فيديوهات من أطفال صغيره السن وهم يغنون أغنيتها وتشعر بالحب والنجاح الحقيقي من خلالهم حيث توجد البرأه والصدق في قلوب هؤلاء، ويعد هذا أكبر من أي نجاح كانت تطمح لبلوغه".

واختتمت أميرة بأنها تتمني أن ينال الكليب إعجاب الجمهور لما فيه من جهد مبذول من كافة الصناع، بداية من فترة التحضير والإستعداد والتجهيز إلى ظهوره للنور.

وتقول كلمات الأغنية الآتي:

حلوة اوى النصيحة دى

بس أقولك خليها لك

أنا حره ملكش فيه

دى حياتي وأنت مالك

وفر نصايحك، دي لنفسك

خليك فيك وبص في ورقتك

مش هسمح، أنا لحد يحط مناخيره جوة حياتي

انا بمزاجي وبدماغي

هعمل كل إلى أنا حساه

ده كلامي وده نظامي

هو ده وضعي اللي أنا حباه

خليكوا في بلاويكوا

ملكوش دعوة بخلق الله

أنا مبسوطة وده المهم

رأى الناس مش في بالي

راحة بالي هى الأهم

راضية عني وعن حالي

عايشة حياتي مبسوطة

بيها مش محتاجة لتقيمكم

تقريبا راحتي مضيقاهم

وجمالي مغطى عليهم

أنا بمزاجي وبدماغي

هعمل كل إلى أنا عاوزاه

ده كلامي وده نظامي

وهو جوى إلى أنا حباه

خليكوا في بلاويكوا

ملكوش دعوة بخلق الله

وجدير بالذكر بأن كليب "بمزاجي" من كلمات وألحان وغناء المطربة أميرة الصباغ وتوزيع وجيتار وليد مصطفي وميكس وماستر محمد الجيار وإخراج أحمد علاء الجندي.

ويذكر أن آخر أغاني المطربة الشابة أميرة الصباغ مؤخرًا كليب «ولا كل الرجالة»، والذي حقق نجاحا ملحوظا عبر كافة مواقع ووسائل التواصل الإجتماعي، وهو من كلمات محب غبور وألحان بلال محمد، وتوزيع بيشوي جميل، وميكس وماستر بيشوي مجدي، وصولوهات محمود شاهي، وجيتارات محمد مغربي وإخراج رودينا حاطوم.

ويشار أن المطربة تغني بـ 9 لغات، هي الإنجليزية، الألمانية، الروسية، الفرنسية، الإيطالية، الأسبانية، الهندية، الهيروغليفية وهى اللغة المصرية القديمة، بالإضافة إلى أغاني هندية وعراقية وإسبانية وفرنسي.

وكما أن المطربة هى صاحبة ترنيمة حتشبسوت فى احتفالية طريق الكباش، كما غنت فى العديد من حفلات الرئاسة والحفلات على مستوى الوطن العربى، كما شاركت بغنائها فى حفل موكب المومياوات الملكية، وتم تكريمها من قبل وزير السياحة والآثار ومعالى وزيرة الثقافة، وكما شاركت أميرة الصباغ بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية وعلى رأسهم مسلسل «نمرة اتنين» للنجمين منى زكى وعمرو يوسف وآخرين وغيرها من الأعمال الفنية.