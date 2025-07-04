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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ياسمين رئيس علي مشاركه جمهورها لكواليس أول يوم تصوير من فيلمها الجديد "الست لما" مع النجمة يسرا.

ياسمين رئيس تشارك كواليس أول يوم تصوير فيلم الست لما

وظهرت ياسمين رئيس في صورة خلال استعدادها للتصوير، وصورة اخري ظهرت مع الفنانه يسرا ودرة ومجموعه من صناع فيلم الست لما.

قصة فيلم "الست لما"

وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول عدد من قضايا المرأة، وتظهر ياسمين رئيس في الفيلم بشخصية وفاء، فتاة في منتصف العشرينيات متحررة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة من نفسها لكنها تتعرض لتحرش وحشى داخل سيارة أوبر ما يهز عالمها وتعانى من صدمة نفسية عنيفة.

ابطال فيلم "الست لما"

ويضم فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، انتصار، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كيرو ايمن وإخراج خالد ابو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

ومن ناحية اخري، تنتظر ياسمين رئيس فيلم ماما وبابا والذي يشاركها في بطولته محمد عبد الرحمن وهو من تأليف محمد صادق واخراج أحمد القيعي، وتدور احداث الفيلم في اطار كوميدي.

اخر اعمال ياسمين رئيس

وكان اخر اعمال ياسمين رئيس هو مسلسل رقم سري، الذي عرض على قناة dmc ومنصة watch it الإلكترونية، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

وايضا شاركت في فيلم الفستان الأبيض مع أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي ويشاركه في الإنتاج شركة زا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس. والذي عرض بمهرجان الجونة السينمائي ومهرجان البحر الآحمر السينمائي.