نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «رحلة بحرية».. إليسا تخطف الانظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة إليسا قلوب متابعيها عبر، حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت مجموعه من الصور في أحدث ظهور لها.

إليسا تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

وظهرت إليسا بإطلالة صيفية جذابة مرتدية كاش مايو طويل من اللون الابيض واسفله مايو من اللون اللبني وتركت خصلات شعرها متحرره علي كتافيها، ووقفت علي متن مركب خلال رحله بحرية، وعلقت: "ولما الدنيا تبوظ، عمري ما بزعل ولا بضرب بوز، بسمع خوليو وبسمع فيروز".

أحدث أعمال إليسا

وكانت أحدث إصدارات إليسا أغنية «أنا سكتين»، التي جمعتها بالفنان تامر عاشور، في تعاون لاقى صدى واسعًا بين الجمهور. فور طرحها، تصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعًا على المنصات الرقمية، وايضا طرحت أغنية «العقد»، التي تم طرحها في أغسطس الماضي والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، من ألحان محمد يحيي وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع جلال الحمداوي.

مشاركة إليسا في رمضان 2025

وشاركت إليسا في دراما رمضان الماضي بغناء تتر مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، بدرية طلبة، أنوشكا، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله، حنان سليمان، بسنت شوقي، وإنجي كيوان. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.