- ألبوم "ابتدينا" يدخل عمرو دياب قائمة أفضل 100 فنان عالمي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جائزة ورلد ميوزك أورد العالمية عن دخول النجم الكبير عمرو دياب قائمة أفضل 100 فنان رقمي عالمي بعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا".

وكتبت ورلد ميوزك أورد عبر صفحتها على فيسبوك: "ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا انتظره الكثير من الجمهور واحتل المركز الأول في دول متعددة على كل من آيتونز وآبل ميوزك، بسبب الشعبة الإقليمية الهائلة للهضبة".

وتواجد عمرو دياب لأول مرة في الترتيب 79 على مخطط ألبوم آي تيونز حول العالم، كما يحتل المركز ال 155 على آي تيونز الولايات المتحدة وما زال يرتفع.

وتصدرت أغاني ألبوم ابتدينا على جميع منصات الموسيقى ومنها أنغامي وموسيقى آبل في دول 10 دول عربية وهي مصر والبحرين والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسعودية والإمارات.

وكان عمرو دياب احتل تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بأغنية "خطفوني" وتريند موقع ا لتواصل الاجتماعي "x” بأغنية "ماليش بديل" بعد ساعات قليلة من طرح ألبوم "ابتدينا".

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد يضم 15 أغنية "ابتدينا" تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

يضم الألبوم الأغاني التالية:

• خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي)

• يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

• ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكي – توزيع: عادل حقي)

• ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي)

• دايما فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادي حسن – توزيع: أحمد إبراهيم)

• شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي)

• ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي)

• يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما)

• هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم)

• حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم)

• بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

• ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

• خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

• قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم)

• إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي)

جميع أغاني الألبوم تم ميكساجها والماستر الخاص بها بواسطة مهندس الصوت أمير محروس، أما التصوير الفوتوغرافي فكان بعدسة المصور كريم نور، الذي تعاون مع عمرو دياب في صناعة الهوية البصرية للألبوم.

ويُعد “ابتدينا” تجربة جديدة في مسيرة عمرو دياب، حيث يجمع بين روح الأغاني التي اشتهر بها وأصوات موسيقية معاصرة تواكب التطور العالمي في شكل الموسيقى، بما يعزز مكانته كنجم متجدد دائمًا.

الألبوم متاح الآن على جميع منصات الاستماع الرقمية سواء على موقع يوتيوب أو منصات الموسيقى المختلفة.

من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا، داخل منتجع مراسي في شاطئ صول Sol beach الساحل الشمالي، اليوم ٤ يوليو، في أول حفل له بعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا".