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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت شركة “سينرجي بلس” عن البوستر الرسمي لفيلم “الشاطر”، الذي يخوض بطولته النجمان أمير كرارة وهنا الزاهد، معلنة طرحه بدور العرض المصرية يوم 16 يوليو الجاري، على أن يُعرض في السينمات العربية والعالمية بدءًا من 31 من نفس الشهر، ضمن موسم أفلام صيف 2025.

بوستر فيلم “الشاطر” يُشعل الحماس قبل انطلاقه في السينمات 16 يوليو

ويجمع “الشاطر” بين الأكشن والكوميديا، حيث يجسد أمير كرارة شخصية دوبلير للمشاهير، فيما تظهر هنا الزاهد بدور فتاة تعمل في السيرك، ليدخلا معًا في مغامرات طريفة ومليئة بالمفارقات الحركية والمضحكة.

أبطال وصُناع فيلم "الشاطر"

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، مع ظهور خاص للنجم خالد الصاوي.

ويعود أمير كرارة إلى السينما بهذا العمل بعد غياب منذ آخر أفلامه “البعبع” عام 2023، بينما تخوض هنا الزاهد موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلمين: “ريستارت” أمام تامر حسني، و”المشروع X” كضيفة شرف في مشاهد قصيرة مؤثرة.