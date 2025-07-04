نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تعود لجمهورها من بوابة “العلمين الجديدة” في افتتاح مهرجانها الضخم 18 يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة أنغام للقاء جمهورها في حفل غنائي ضخم يُقام ضمن حفل افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، يوم 18 يوليو الجاري، لتُطل من جديد بعد أزمتها الصحية الأخيرة، التي اضطرتها لدخول المستشفى، في عودة طال انتظارها من عشاق صوتها.

فعاليات الدورة الثالثة تنطلق من قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا من ساحة “U-ARENA” الحديثة، التي جرى تجهيزها في وقت قياسي لتكون مركزًا حيويًا للفنون والترفيه، بقدرة استيعابية ضخمة لعشرات الآلاف من الزوار.

وتتولى شركة “تذكرتي” تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية بالمهرجان، مستندة إلى خبرتها الكبيرة في إدارة الأحداث الكبرى، ويُقام الحدث برعاية مجموعة من المؤسسات الكبرى، منها: المصرية للاتصالات، سيتي إيدج للتطوير العقاري، هيئة البريد المصري، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويأتي المهرجان امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققته دوراته السابقة، بعد أن أثبت مكانته كمنصة شاملة تستقطب الملايين من عشاق الفن والترفيه داخل مصر وخارجها. فقد شهدت النسخة الماضية حضور جماهيري من أكثر من 104 جنسيات، وتنوعت فعالياته بين عروض موسيقية ورياضية وثقافية شارك فيها كبار النجوم والشخصيات العامة.



وتمثل مدينة العلمين الجديدة واحدة من أسرع الوجهات السياحية نموًا على ساحل البحر المتوسط، إذ استقبلت الموسم الماضي أكثر من مليون زائر، ما يعكس جاذبيتها المتزايدة كمركز سياحي واستثماري، ويؤكد مكانتها كمشهد فني وثقافي واعد يعكس صورة مصر العصرية.