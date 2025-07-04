نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يحتل التريند الرابع بأغنية "محسبتهاش" عبر "يوتيوب" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان رامي جمال ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "محسبتهاش" منذ أيام عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتكون الألبوم من 15 أغنية تتنوع بين الدراما والرومانسي وتعاون رامي جمال في هذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين.

وسرعان ما لقي الألبوم نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، ويحتل الآن الفنان رامي جمال التريند الرابع عبر "يوتيوب" بأغنية "محسبتهاش" الذي تحمل الألبوم وقد انهالت التعليقات الإيجابية على الأغنية وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو قرابة نصف مليون مشاهدة في ثلاثة أيام.



نجاح أغنية محسبتهاش لـ رامي جمال

وأغنية "محسبتهاش" من كلمات هاجر نبيل وألحان علي الخواجة وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات اغنية "محسبتهاش" لـ رامي جمال

وفّر كلامك

مش وقته كل إللي إنت جاي بتحكي فيه

و مفيش فضول أسأل وأقول أذيتني ليه

الوقت فات حاول تعيش

إيه إللي جابك

مابقاش يأكل عيش خلاص دمع العينين

القسوة وحشة وإنت بردو قسيت سنين

و فيه حاجات ما بتتنسيش

محسبتهاش

و لعبت لعبة للأسف مكسبتهاش

قلبك يعوضني دي صعبة مهما عاش

شكرًا عشان فوقتني

إنسى إللي كان

علشان حبيب دلوقتي غير حبيب زمان

أنا قلبي ضاع مني ومعرفلوش مكان

ف مفيش دموع هتهزني

هو إنت مالك

فاكرها سهلة أو تتحل بكلمتين

شوفت إللي بيسيب قلب حَبُّه بيبقى فين

أصبر عشان هتشوف كتير

أنا قولتهالك

إن القلوب في الدنيا دي مالهاش ضمان

مش تبقى يعني بتإذي فيا وأقول كمان

أَدّي الأمان لو شوفت خير

تفاصيل ألبوم "محسبتهاش" لـ رامي جمال

ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة بين الطابع الرومانسي والدرامي، كما يتضمن مفاجأتين من العيار الثقيل، إذ يحتوي على دويتو غنائي يجمع رامي جمال بكل من الفنان حمزة نمرة والفنان نوردو.

قائمة أغاني الألبوم:



(تطلب حنية، محسبتهاش، يا جمالك، كإنه مجاش، مش لاقيكي، زي الخطاف، غبت ليه، هات حضن، مالي بس، ماطلعتش جدع، كلام عيب بتحكي، بعدك أذاني، روحي عليك بتنادي، قبلت التحدي، تيجي نرجع).