نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير محروس عن عمرو دياب: “ما زال بيجتهد كأنه لسه مبتدئ”.. وألبوم “ابتدينا” يجمع الهضبة بأولاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الموزع الموسيقي أمير محروس عن فخره وسعادته باستمرار التعاون مع النجم عمرو دياب، بعد طرح ألبومه الجديد “ابتدينا”، مؤكدًا أن الهضبة لا يزال يعمل بشغف وتعب وكأنه في بداية مشواره.



وكتب محروس عبر حسابه على إنستجرام:

“الراجل دا في حياتي من 1988 من وقت ألبوم ميال، عشرة عمر حقيقية، وهو إنسان وفنان بجد، وما زال بيتعب وبيجتهد كأنه لسه مبتدئ”.

أمير محروس عن عمرو دياب: “ما زال بيجتهد كأنه لسه مبتدئ”.. وألبوم “ابتدينا” يجمع الهضبة بأولاده



وتابع: “هو عبارة عن منظومة صناعة فنية في إنسان واحد، الأسطورة عمرو دياب، ربنا يخليك لينا وللفن، ودايمًا ترسم البهجة على وشوشنا، وتمتعنا بصوتك وفنك ومدرستك المنفردة اللى بنتعلم منها وبنحبها علشان بنحبك يا هضبة، يارب دايمًا مع بعض في نجاح وخير وتميز، ومليون مبروك يا هضبة”.



وكان عمرو دياب قد طرح ألبومه الجديد “ابتدينا” عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، ويتضمن 15 أغنية متنوعة وهي: “خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل”.



ويُعد الألبوم تجربة مميزة للهضبة، حيث شارك فيه نجلاه؛ عبدالله دياب في أغنية “يالا”، وجانا دياب في أغنية “خطفوني”، ليُضيف بذلك طابعًا عائليًا خاصًا للعمل.