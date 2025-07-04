"ماليش بديل" تستحوذ على التريند الثاني عبر "يوتيوب "بأكثر من نصف مليون مشاهدة

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أحمد جودة - القاهرة - طرح الهضبة عمرو دياب أمس ألبومه الجديد "ابتدينا" الذي يتكون من 15 أغنية، ألبوم "ابتدينا" تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

وسرعان ما تصدر الهضبة مؤشرات البحث جوجل بعد طرحه ألبومه أمس، فقد نال الألبوم استحسان الجمهور منذ الوهلة الأولي التي طرح فيها.

البوم ابتدينا

نجاح وتصدر أغنية “ماليش بديل” تريند يوتيوب لـ عمرو دياب

وتتصدر أغنية "ماليش بديل" للهضبة عمرو دياب من البوم "ابتدينا" التريند الثاني عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت تخطت نسبة مشاهداتها النصف مليون مشاهدة وذلك في يوم واحد فقط من طرحها.

ماليش بديل لـ عمرو دياب تتصدر التريند الثاني عبر يوتيوب

وأغنية "ماليش بديل" هي من كلمات تامر حسين وألحان إسلام زكي وتوزيع عادل حقي.

كلمات اغنية "ماليش بديل" لـ عمرو دياب

ماليش بديل تاني ف حياتك، أنا ذكرياتك كلها

أنا كل غنوة وكل فرحه وكل حاجه عشِقتها

ماليش بديل تاني ف حياتك، أنا ذكرياتك كلها

أنا كل غنوة وكل فرحه وكل حاجه عشِقتها

هاتفتكرني ب الأماكن اللي روحناها سوا

هاتفتكرني إستحاله حبنا يروح ف الهوى

هاتفتكرني بالرسايل أو ب كِلمة قولتها

هاتفتكرني لو تقابل ناس معايا عرفتها

هاتفتكرني ب صورة ليك وامّا حد يخاف عليك

صعب تنسى ذكرياتي صعب أعيش عمري إلا بيك

إن كان في حاجه مِعيشانا، فكرة رِجوعنا لبعضنا

لو كبريائنا كان مانعنا، تعالى نسمع قلبنا

مش سهل يعنى نحب تاني أو نلغي فترة ف عمرنا

أنا وانت عشنا لبعض مُدة والبُعد غلطة ف حقنا

هاتفتكرني ب الأماكن اللي روحناها سوا

هاتفتكرني إستحاله حبنا يروح ف الهوى

هاتفتكرني بالرسايل أو ب كِلمة قولتها

وامّا تتعب م البدايل اللي عِشت ف وهمها

هاتفتكرني ب صورة ليك وامّا حد يخاف عليك

صعب تنسى ذكرياتي صعب أعيش عمري إلا بيك