نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد المجيد عبدالله يعود لجمهوره في أبو ظبي 11 أكتوبر بعد أزمة صحية مفاجئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد الفنان عبد المجيد عبد الله لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يوم السبت الموافق 11 أكتوبر المقبل، ليطل على جمهوره بمجموعة من أشهر أغنياته الخليجية التي ما دام أحبها عشاقه في الوطن العربي.

ويأتي هذا الحفل المنتظر بعد فترة غياب قصيرة، بسبب تعرض عبد المجيد لوعكة صحية مفاجئة، أجبرته على الاعتذار عن عدد من التزاماته الفنية. وكان الحساب الرسمي لقناة “روتانا” قد أعلن سابقًا عبر “إنستجرام” عن إلغاء كافة ارتباطات الفنان مؤقتًا، قائلًا: “نظرًا لتعرض الفنان عبد المجيد عبد الله لظرف صحي طارئ فقد تقرر إلغاء جميع التزامات الفنان الفنية، مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل".



كما أعلن الحساب الرسمي لـ”يوم التأسيس” السعودي عن إلغاء فعالية “ليلة الأسفار”، التي كان من المقرر أن يشارك فيها عبد المجيد عبد الله، متمنيًا له تمام الصحة والعودة القريبة إلى المسرح.

عودة عبد المجيد المنتظرة في أبو ظبي تؤكد ارتباطه القوي بجمهوره، وتُبشر بليلة طربية استثنائية يستعيد خلالها فنه ألقه من جديد.