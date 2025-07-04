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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم تامر عاشور لإحياء ليلة غنائية استثنائية في ساحة “U-ARENA” بمدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة 8 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، حيث يلتقي بجمهوره بباقة من أنجح أغنياته الرومانسية والمحببة.

النسخة الثالثة من المهرجان تُقام داخل المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، وتحديدًا في الساحة التي تم تجهيزها في وقت قياسي لتكون منصة نابضة بالحياة تستوعب الآلاف من عشاق الفن والموسيقى. وتتولى شركة “تذكرتي” تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية للمهرجان، بخبرتها الكبيرة في إدارة الفعاليات الكبرى.

تامر عاشور يشعل “يو أرينا” في العلمين الجديدة 8 أغسطس ضمن مهرجان صيف 2025

ويأتي تنظيم هذه الدورة استكمالًا لما حققته النسختان السابقتان من نجاح لافت، جعل من مهرجان العلمين واحدة من أبرز الوجهات الصيفية الترفيهية في المنطقة، إذ استقطب المهرجان في دورته الماضية زوارًا من أكثر من 104 جنسيات، وشهد حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والدبلوماسيين ونجوم الفن.

ومن المنتظر أن يشهد مهرجان هذا العام مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، من بينهم عمرو دياب، أنغام، أصالة، تامر حسني، مروان بابلو، ويجز، فرقة كايروكي، وليجي-سي، لتتحول مدينة العلمين الجديدة إلى نقطة التقاء جماهيري وفني ضخمة، تضعها في صدارة المشهد الترفيهي الصيفي لعام 2025.